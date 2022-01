Nuovo decesso e 2 ricoveri in Malattie infettive, nel Molise 482 contagi e 481 guariti

TERMOLI. Nuovo decesso in Molise, è morto un 82enne di Forli del Sannio in Malattie infettive al Cardarelli, reparto in cui stato trasferito un paziente di Isernia dall'ala Covid a quella generica.

Due i nuovi ricoveri, di Isernia e Limosano.

In Molise rilevati 482 contagi nelle ultime 24 ore, di cui 96 molecolari su 1.405 tamponi processati dall'Asrem e 386 antigenici su 2.316 test rapidi. A Termoli 81 contagi, di cui 35 molecolari e 46 antigenici.

Ci sono anche 481 guariti, di cui 75 a Termoli.