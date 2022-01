Contagi nel blocco operatorio, garantite solo urgenze: sospesa attività di routine

TERMOLI. A causa dei contagi nel blocco operatorio del San Timoteo, garantiti solo interventi per urgenze.

Questo il risvolto della vicenda che ha visto un medico anestesista e due infermieri risultati positivi al Covid nella serata di mercoledì scorso.

I prelievi hanno riguardato tutti coloro che sono entrati a contatto con loro due giorni fa. Un disagio non da poco, poiché di anestesisti ne sono rimasti solo 7, uno è andato in pensione e quindi ora con l’isolamento del primario facente funzione, almeno per dieci giorni, ne sono 6.

Per ora sono garantite solo le urgenze, mentre gli interventi di routine sono sospesi. Nel turno pomeridiano di ieri 4 sono state le urgenze trattate, due di carattere ortopedico e due di chirurgia.

Attesi, ora, i risultati di tutti i tamponi relativi al personale medico, infermieristico e sanitario che era venuto a contatto coi tre contagiati prima che si sottoponessero a isolamento domiciliare.