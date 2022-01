Stellantis: l'appello di Tecla Boccardo alla politica molisana

TERMOLI. «L’amministratore delegato Tavares ha incontrato il sindacato e purtroppo non ha confermato la realizzazione della gigafactory di Termoli». Si mostra molto preoccupata Tecla Boccardo, segretaria generale della Uil Molise.

«Ha riferito che l’iter è ancora fermo alle interlocuzioni ministeriali, al Mise e al Mite. Noi però registriamo un silenzio assordante da parte della politica molisana – denuncia la Boccardo – perché bisogna agire ora presso questi dicasteri e non dopo al Ministero del Lavoro per aprire tavoli di crisi, poiché ne abbiamo già troppi e anche irrisolti, e non ce lo possiamo permettere. Facciamo appello al Governo regionale affinché difenda con le unghie e coi denti la prospettiva della gigafactory a Termoli, con autorevolezza presso i referenti della politica nazionale e attraverso quelli che sono i rapporti istituzionali coi due Ministeri, per favorire il Molise e per aiutare i tanti lavoratori dell’ex Fiat.

Il sindacato a livello nazionale sta facendo la sua parte, ma in questo momento è importante unire le forze, per accelerare e per definire i percorsi e per garantire l’insediamento della gigafactory e conseguentemente garantire l’occupazione. La politica molisana non può stare da un’altra parte. Deve tutelare i livelli occupazionali nel basso Molise e assicurare che le risorse vengano assegnate a questo progetto».