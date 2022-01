Campomarino, innovativo monitoraggio di qualità dell’aria

CAMPOMARINO. «È stata completata l'installazione dei dispositivi Wiseair sul nostro territorio, i sensori di monitoraggio sono stati installati in 3 punti ritenuti più significativi per il monitoraggio dell'aria e in particolare, le zone monitorate direttamente sono: presso l'Asilo Nido in via Pertini a Campomarino centro, nella zona del lido in Via Kennedy e a Nuova Cliternia. I dati raccolti contribuiranno ad una maggiore comprensione dei fenomeni di inquinamento e forniranno le informazioni necessarie a supportare le decisioni dell'amministrazione negli anni a venire».

A darne notizia l'assessore all'Ambiente Antonio Saburro

«La piattaforma di monitoraggio sviluppata dalla startup Wiseair si chiama ido e ha come obiettivo quello di fornire informazioni chiare e trasparenti ai cittadini e supportare il Comune nelle policy di promozione territoriale sostenibile.

Il tutto è reso possibile grazie ad una infrastruttura capillare, composta da innovativi sensori di rilevazione dell'inquinamento atmosferico e da modelli di qualità dell'aria.

Ringrazio tutti i colleghi e in particolar modo il Sindaco e il collega Michele D' Egidio per aver fortemente voluto questo servizio di monitoraggio dell'aria».

Galleria fotografica