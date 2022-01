Insopportabile il degrado nella stradina che porta alla Madonna delle Grazie

TERMOLI. Città a vocazione turistica significa impegnarsi a fondo per garantire un decoro urbano e non soltanto nei mesi estivi. A Termoli ogni tanto, purtroppo, questo assioma scompare come l’inchiostro simpatico.

Su segnalazione di uno dei titolari del bar Sottovoce di via Martiri della Resistenza, Oriana Marsilio, visibilmente adirata, ieri mattina ci siamo recati nel sentiero pedonale che collega la strada al Santuario Madonna delle Grazie, incastonato nel parchetto che rappresenta una delle oasi più belle all’interno della città. Oltretutto, questo sito lambisce non solo l’attività di somministrazione e ristoro, ma anche un complesso scolastico, quello del Boccardi-Tiberio. Insomma, tutte credenziali per tenerlo splendente.

Invece? Sacchi colmi di immondizia, foglie come se non ci fosse un domani e soprattutto degrado, incuria, sporcizia e abbandono. Un piumone abbandonato su zone verdi, indumenti, scarpe, altri accessori, insomma, come fosse un ostello a cielo aperto. In un contesto temporale di pandemia, dove occorrerebbe un’attenzione ancora maggiore a dir poco tutto questo è inaccettabile e diverse sono state anche le segnalazioni a riguardo. «In questo modo stanno anche calpestando la memoria di don Bruno Buri, che con tanta cura aveva sistemato l’area del Santuario. Questo spazio una volta era stato affidato a noi e certo non avremmo mai immaginato che una volta rivendicato dall’amministrazione comunale finisse in questo modo.

Mi vergogno di questo scempio e devo tutelare la mia attività, sta diventando un ricettacolo di spazzatura e dormitorio, rischio di trovarmi ratti sul piazzale del bar attirati da quello schifo e se così fosse dovrei chiudere il locale per intervenire – attacca Oriana – se non si provvederà a sistemare la situazione indecorosa che ormai è cristallizzata adiremo vie legali, non può rimetterci l’immagine della nostra attività e tanto meno può rimetterci Termoli».

