Famiglia generosa: in quattro si presentano per donare il sangue all’Avis

TERMOLI. Una gran bella giornata stamattina per la famiglia Benevento, a dispetto delle fredde condizioni meteo si sono organizzati e di buon'ora, dopo una tonica colazione hanno deciso di recarsi presso l’Ospedale San Timoteo “SALA DEI DONATORI" ed effettuare una solidale donazione di sangue. Accolti dallo staff medico, Papà Antonio, mamma Andreina e la figlia Alessia hanno accompagnato il figlio Simone ad effettuare la prima donazione. Un grande benvenuto nella famiglia dei donatori al giovane Simone possa essere questa la prima di tante e numerose donazioni cosi come il resto della famiglia si prodiga per il bene e la salute altrui.

Non capita tutti i giorni di raccontare una storia simile “Antonio il capo famiglia, abbiamo voluto compiere questo gesto perché siamo convinti che chi può aiutare le tante persone bisognose lo debba fare senza tentennamento alcuno è fantastico offrire il proprio sangue per gli altri è una sensazione bellissima. Anche noi ci saremmo potuti trovare nella situazione di aver bisogno di sangue, quindi è importante che chiunque si senta di farlo lo faccia. Simone ed Alessia “I nostri genitori hanno fatto da traino alla nostra scelta di donare, noi a nostra volta ai nostri compagni di classe ed amici che già seguono il PROGETTO SCUOLA di AVISTERMOLI.

Speriamo che il nostro gesto sia di ispirazione per tante altre famiglie grazie ancora di vero cuore alla fam. BENEVENTO Antonio Andreina Alessia e Simone.





