Giovanni Fabrizio diviene presidente onorario della Lilt

TERMOLI. È stato un consiglio direttivo pieno di emozioni e di significati quello dell’Associazione Provinciale di Campobasso della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che si è riunito a Termoli nella sede di Via del Molinello ed in videoconferenza.

Il presidente Milena Franchella, a seguito della delibera del 30 novembre scorso, ha conferito al dottor Giovanni Fabrizio il titolo onorifico di “Presidente Onorario” della Lilt sezione di Campobasso. Come ha ricordato il presidente Franchella, il dottor Fabrizio dopo aver fondato la sezione di Campobasso, per ventanni con il suo lavoro e il suo impegno ricoprendo la carica di presidente, è riuscito a raggiungere importanti traguardi organizzando innumerevoli iniziative tese a promuovere e a rilanciare il messaggio della prevenzione. Appena la pandemia lo renderà possibile, è intenzione della presidente Franchella organizzare un evento con tutti gli associati per rendere il giusto tributo al dottor Fabrizio che lascia la carica di vicepresidente ma continuerà ad essere al fianco dei volontari Lilt di Campobasso.

I presenti hanno poi provveduto alla nomina del nuovo vicepresidente conferita con voto palese a Francesco Fusco che ha accettato il nuovo incarico mantenendo contestualmente anche l’incarico di tesoriere.

Stesso discorso per il Consiglio Direttivo. Il posto lasciato vacante dal dottor Fabrizio doveva essere assegnato a Mariarosaria Consiglio, prima dei non eletti alle ultime elezioni del 29 novembre 2019 quando si era provveduto al rinnovo delle cariche. La Consiglio ha però rinunciato per motivi personali e a quel punto, al suo posto, è subentrato il secondo dei non eletti Michelino Caruso presente alla riunione.

E i prossimi mesi saranno davvero impegnativi per la Lilt di Campobasso sia per la costituzione dei Comitati Etico e Scientifico della sezione sia per l’organizzazione degli eventi in occasione del prossimo centenario Lilt.