Pnrr, il Comune candida 4 scuole dell'infanzia e nidi ai bandi del Miur

TERMOLI. Fondi del Pnrr destinati all’edilizia scolastica, avanza a Termoli l’iter per 4 plessi comunali. Lo scorso 2 dicembre è stato pubblicato dal Ministero dell’Istruzione l’avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del Pnrr: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation Eu. Miisura, questa, che ha come obiettivo quello “di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia”.

Possono partecipare alla presente selezione pubblica comuni e unioni di comuni, proprietari di edifici pubblici adibiti ad asili nido e scuole di infanzia.

La documentazione si dovrà trasmettere entro e non oltre le ore 15 del 28 febbraio. È volontà dell’amministrazione candidare le opere di seguito elencate:

1) PNRR – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO E INFANZIA VIA MONTECARLO.

2) PNRR - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO VIA VOLTURNO.

3) PNRR – ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN VIA CINA.

4) PNRR – ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN VIA STATI UNITI.

Opere che sono state inserite nell’ultima programmazione triennale delle opere pubbliche 2022/2024.

Il dirigente ai Lavori pubblici, l’ingegnere capo Gianfranco Bove, ha nominato l'architetto Luigi Massimo Serrelli, responsabile unico del procedimento ed in supporto l’ingegnere Silvia Maria Plescia per tutte le attività propedeutiche e successive legate all’avviso.