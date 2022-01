Onda d'urto: 5 proposte per salvare il turismo balneare

TERMOLI. Il referente molisano di Base Balneare, Pietro D’Andrea, nella giornata mercoledì 19 gennaio, ha partecipato all’evento Onda d’urto (edizione straordinaria) organizzato dall’Associazione Italia Balneare di Vittoria Ratto presso l’Hotel Principe di Piemonte a Viareggio.

Un incontro che ha visto la partecipazione di sindacati e rappresentanti nazionali e regionali delle associazioni di categoria degli imprenditori balneari. Per la Base Balneare con "Donnedamare" erano presenti, tra gli altri, la Presidente Bettina Bolla e l’avvocato Danilo Lorenzo.

Un appuntamento necessario a fare il punto della situazione riguardo le proposte da portare al tavolo tecnico governativo in vista della Legge di riordino. «I principi fondanti da cui partire sono i seguenti: 1) Definizione delle concessioni demaniali marittime come concessioni di beni e non di servizi; 2) esclusione dall’applicazione della Direttiva Servizi delle concessioni rilasciate prima del 28 dicembre 2009, per le quali prevedere invece un congruo periodo transitorio in linea con la durata prevista da altre Nazioni europee come Spagna, Portogallo e Croazia; 3) definizione del concetto di scarsità della risorsa; 4) mettere in atto un percorso finalizzato ad una rapida mappatura delle concessioni demaniali esistenti e delle percentuali di costa libera ancora concedibili, secondo un parametro di carattere nazionale; 5) disciplinare le procedure selettive per l’assegnazione delle nuove concessioni demaniali fino al raggiungimento della scarsità delle risorse; 6) in mancanza di una scarsità delle risorse, riconoscere un periodo transitorio per le concessioni rilasciate in data successiva al 28 dicembre 2009».

È quanto detto nel corso del convegno dalla Base Balneare.