«Rischio di positività 3 volte superiore per i non vaccinati»

TERMOLI. «L'importanza del vaccino dimostrata dai numeri. Rischio di positività 3 volte superiore per i non vaccinati», lo afferma il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, commentando l’aggiornamenti di positivi attuali e ricoverati distinti tra immunizzati e non.

In Terapia intensiva c'è solo un paziente, vaccinato con tre dosi. In Malattie infettive, su 18 degenti, nove i non vaccinati, 5 con seconda dose o dose unica e 4 con terza dose. L'89% dei ricoverati è over 60. Alla data odierna, il Molise ha 9.036 positivi, di cui 2.056 non vaccinati e 6.980 immunizzati, il 6,55% del totale no vax e il 2,65% del totale vaccinati. In Molise, su 294.294 residenti ci sono 262.904 vaccinati (almeno con una dose) e 31.390 non vaccinati, compresi bimbi non vaccinabili al momento, quelli da 0 a 4 anni.





