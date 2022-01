Acea impugna in Consiglio di Stato la sentenza del Tar sulla gestione idrica

TERMOLI. Ultima settimana di gennaio imperniata sotto diversi profili sulla vicenda del servizio idrico integrato. Lo scorso mese di dicembre, nel breve volgere di qualche giorno, ha visto il Tar Molise annullare il precedente affidamento del Comune all’Acea, il Consiglio di Stato sospendere l’efficacia della pronuncia dei giudici del capoluogo e la Giunta approvare gli atti del project financing legati anche alla delocalizzazione del depuratore e poi avviare la procedura di gara, con proroga annessa sempre all’Acea Molise. A gennaio il presidente del Tar he negato un provvedimento monocratico alla ricorrente Florio Group, fissando l’udienza in camera di consiglio per mercoledì scorso.

A rivolgersi al Consiglio di Stato anche la stessa Acea, che ha impugnato la sentenza del Tar del 7 dicembre scorso, che annullava la gestione a essa affidata. Impugnativa presentata il 31 dicembre. A costituirsi in secondo grado anche il Comune di Termoli, sempre attraverso lo studio Ruta. Infine, domani sera, 24 gennaio, approda in Consiglio comunale l’atto che dà mandato all’Acea sul project financing e ne consente la proroga della gestione idrica integrata in città, sempre che mercoledì prossimo il Tar decida diversamente. Ne vedremo delle belle.