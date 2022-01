Termoli nel cuore: l'omaggio di Cristian

Termoli nel cuore per sempre: l'omaggio di Cristian

TERMOLI. Cosa lega un ragazzo di 28 anni che vive in Svizzera da 4 anni ed è di origine pugliese alla nostra città di Termoli? Ricordi di un periodo emozionante, quelli vissuti da Cristian Micucci all’istituto alberghiero Federico di Svevia, che gli sono rimasti nel cuore, per tanti motivi, dove si è diplomato nel 2015. Lì ha conosciuto quella che sarebbe divenuta poi sua moglie, Deshaira. Entrambi originari di San Severo, non hanno mai dimenticato gli anni trascorsi in riva all’Adriatico da studenti.

Termoli nel cuore, dunque, e per questo ha realizzato un video con cui omaggia la nostra magnifica realtà.

«Da 4 anni che mi sono trasferito in Svizzera, precisamente a Montreux, dove avviene ogni anno il famosissimo "Jazz festival". Come ogni ragazzo "purtroppo", per un futuro migliore sono partito alla ricerca del "star meglio" (anche se, a Termoli stavo benissimo, ho tutto famiglia, parenti ,amici e soprattutto, è la mia terra d'adozione del mio cuore, perché in realtà sono originario della Puglia) ho imparato il francese e non solo ho ritrovato anche una ragazza dolcissima (tra l'altro conosciuta all'alberghiero di Termoli, una lunga storia) e la sua famiglia (la madre nata a Losanna), che mi hanno accolto a braccia aperte come fossi un figlio.

Poi nel 2020 c'è stato il matrimonio e successivamente è nato il primo figlio di nome Liam e quest'anno la seconda di nome Gwen. Che strana la vita, tutto questo in poco tempo, anche se di tempo comunque ne è passato.

Tra l'altro appena arrivai in Svizzera, dal secondo giorno trovai subito lavoro in un ristorante come cameriere a Sion, la città più importante del cantone Vallesano. Poi in un anno trovai altri 3 ristoranti, ma il mio sogno è sempre stato quello di essere un pizzaiolo (infatti già sperimentavo nel 2015 impasti e costruii anche persino un forno a legna per sperimentarli). Così nel marzo 2019 iniziai questo bellissimo lavoro e soprattutto la "mia passione" da sempre.

Trovai una pizzeria (di una famiglia di origini Italiane), aperta da poco, a 10 minuti da casa. Ora sono primo pizzaiolo e non solo, la pizzeria è ormai conosciuta in tutta la Svizzera Romanda ovvero francese, da Ginevra a Sion, da Friburgo a Losanna.

Come seconda passione realizzo video per me stesso e per privati qui in Svizzera ad esempio agenzie o aziende come fabbriche, con attrezzature adeguate.

Posso dire che mi trovo benissimo qui in Svizzera e che logicamente la distanza a volte si fa sentire ma basta non pensarci o al massimo pensare che comunque non si è così distanti, 9 ore di auto o un’ora e mezza di aereo e si è a Roma.

Ora a causa del Covid e di altre circostanze, non sono potuto scende per circa tre anni e non vedevo l'ora di ritornare per quelle che sono state le vacanze più belle e meritate in questi ultimi anni.

Rivedere casa (Termoli) e i famigliari è stata un'emozione forte e non vediamo l'ora io e tutta la mia famigliola di riscendere in vacanza quest'estate (speriamo)».

Ecco il video realizzato in occasione delle vacanze di fine anno.