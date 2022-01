L'ironica auto-candidatura al "Colle" del giudice Daniele Colucci

TERMOLI. Non è certo la prima volta che si espone pubblicamente, anche con prese di posizioni coraggiose. Parliamo del giudice molisano Daniele Colucci, che ora si trova alla Corte d'Appello a Napoli, ma è stato magistrato per anni al Tribunale di Larino e spesso partecipa ancora alle attività seminariali molisane.

Così, ironicamente e ci tiene a sottolinearlo, il giudice Colucci si dichiara disponibile ed eleggibile al Quirinale.

«Avendo compiuto 50 anni durante il settennato del Presidente Mattarella, è la prima volta che mi trovo ad avere la capacità elettorale passiva per l'elezione a Presidente della Repubblica. Preso atto della rinuncia di Berlusconi e delle crescenti difficoltà che incontra la candidatura Draghi, avanzo formalmente la mia candidatura per l'alto incarico.

Rappresento di avere alcune caratteristiche di Berlusconi (quelle buone, avrete certamente capito quali; sono invece in me assenti quelle cattive), ma anche, sia pur lontanamente, di Draghi. Notevoli poi le analogie con Casini (ne ho fatti un po') e anche con Amato (mi vogliono normalmente bene). Invito, pertanto, i Grandi Elettori (alcuni dei quali miei amici, non solo qui su Facebook) a votarmi sin da domani, in modo da avere il tempo sufficiente per scrivere il discorso che leggerò in occasione del mio insediamento il prossimo 3 febbraio, dinanzi al Parlamento in seduta comune, integrato dai Delegati Regionali».