San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti: i messaggi del presidente Odg Cimino e Don Elio

MOLISE. I giornalisti in festa per il loro protettore San Francesco di Sales. Il messaggio del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise Vincenzo Cimino: “Buona festa del patrono dei giornalisti San Francesco Di Sales. Care e cari colleghi, suor Lovely, direttrice del convitto Speranza di Campobasso, ci ha invitati(OdG e Ucsi Molise) questa sera, 24 gennaio, ore 19:00, alla Santa messa presieduta dal vescovo Bregantini, nella cappella delle suore di san Francesco di Sales in viale Elena, in occasione della ricorrenza. festa del nostro santo patrono”.

Il messaggio di Don Elio: “Festa di san Francesco di Sales. Perché è il patrono dei giornalisti?

San Francesco di Sales, vescovo di Ginevra e dottore della Chiesa, è il più importante celebre santo della Savoia, sul versante alpino francese.

Francois nacque il 21 agosto 1567 nel castello di Sales presso Thorens, appartenente alla sua antica nobile famiglia. Ricevette sin dalla più tenera età un’accurata educazione, coronata dagli studi universitari di giurisprudenza a Parigi e a Padova.

Perché è patrono dei giornalisti

Il padre, che sognava per lui una brillante carriera giuridica, lo mandò all’università di Padova, dove Francesco si laureò, ma dove pure portò a maturazione la vocazione sacerdotale. Ordinato il 18 dicembre 1593, fu inviato nella regione del Chablais, dominata dal Calvinismo, e si dedicò soprattutto alla predicazione, scegliendo non la contrapposizione polemica, ma il metodo del dialogo.

Per incontrare i molti che non avrebbe potuto raggiungere con la sua predicazione, escogitò il sistema di pubblicare e di far affiggere nei luoghi pubblici dei “manifesti”, composti in agile stile di grande efficacia. Questa intuizione, che dette frutti notevoli tanto da determinare il crollo della “roccaforte” calvinista, meritò a S. Francesco di essere dato, nel 1923, come patrono ai giornalisti.

Volle poi di affrontare la sfida più impegnativa per quei tempi e chiese, quindi, di essere inviato a Ginevra, culla del calvinismo. Qui si spese nella pastorale e nel dibattito teologico con gli esponenti della Riforma. Divenne vescovo della città nel 1602. Morì a Lione il 28 dicembre 1622.

Oggi prego particolarmente per te e il tuo lavoro di giornalista. S.Francesco di Sales ti ispiri e protegga in questo difficile ma importante compito per il bene di tutta la società. Con la mia benedizione”.