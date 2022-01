Opera Serena, il focolaio da metà gennaio: sono stati 28 i contagi, ma senza criticità

TERMOLI. È venuto fuori soltanto dopo una settimana, dalla prima comunicazione formale del 16 gennaio, ma coi numeri attuali della pandemia, con centinaia e centinaia di contagi al giorno nel Molise, anche i cluster interni alle Rsa appaiono soltanto tasselli di un mosaico più ampio. Dallo scorso 14 gennaio presente un focolaio all’interno dell’Opera Serena, in via Napoli, a Termoli.

Sabato 15 gennaio, a seguito del tampone molecolare eseguito 24 ore prima, emergevano i primi 10 positivi. Subito sono stati avvisati i familiari. Al fine di isolare gli ospiti positivi e quindi di riorganizzare la disposizione delle stanze di degenza, si effettuavano per una maggiore sicurezza test rapidi ai due pazienti che erano contatti stretti in quanto conviventi dei pazienti positivi. Risultando positivi al test rapido, venivano quindi isolati nelle stanze di degenza individuate per l'isolamento dei pazienti positivi. Due sono i ricoverati presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Gli ospiti positivi accolti in struttura quindi sono stati sistemati secondo i protocolli vigenti, eseguiti gli spostamenti degli ospiti, si è provveduto alla sanificazione degli ambienti e delle camere in cui stazionavano i degenti positivi. Due i dipendenti positivi. Per quanto riguarda l'organizzazione del personale, si potenziati gli operatori in forza alla gestione dei pazienti Covid (un infermiere dedicato, due Oss la mattina, due operatori pomeridiani e un operatore delle pulizie). Tutto il personale è munito di tute, camici, visiere, occhiali, doppi guanti e calzari. Gli ambienti dell'ala Covid sono costantemente sanificati con apposito macchinario (si allega scheda tecnica) alla fine delle operazioni di igiene personale agli ospiti e alla fine di ogni turno. Ad ogni paziente vengono misurati i parametri vitali ogni due ore e segnalata l'insorgenza di sintomi di allarme (tosse, diarrea, disturbi olfatto, gusto...).

La direzione sanitaria ha provveduto inoltre a rifornirsi di scorte di medicinali quali ossigeno, antibiotici e paracetamolo per il trattamento farmacologico dei pazienti. In aggiunta acquistati ulteriori pulsossimetri in aggiunta a quelli in dotazione alla struttura. Il personale accede alla struttura tramite percorso esterno. Nei giorni successivi sono emerse altre positività, al momento sono 22 gli ospiti positivi e 6 gli operatori, ma senza problemi significativi e i due ricoveri al Cardarelli sono dovuti ad altre patologie. Lo stesso assessore comunale alla Protezione civile, Michele Barile, ha rassicurato, parlando di situazione sotto controllo e lo stesso ci è stato detto dal presidente della Fondazione Opera Serena, Alberto Montano.