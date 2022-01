Bandi Asrem, Felice: «Urgente anche l'avviso per altri primari al San Timoteo»

TERMOLI. I bandi pubblicati dall’Asrem stanno smuovendo le acque sulla carenza di medici nella rete ospedaliera molisana, sempre che vadano a buon fine, l’incognita è proprio quella.

A commentare l’ennesima iniziativa, che peraltro inserisce anche la ricerca di nuovi primari, è stato il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice.

«Sembra che l'Asrem, con l’annuncio delle delibere dei bandi per l’assunzione di quattro nuovi primari, dopo quello di recente di Ortopedia, finalmente ha imboccato la strada giusta per risolve alcune importanti criticità presenti nei servizi ospedalieri. Scelta questa importante se non indispensabile per dare una prospettiva futura certa e migliore ai vari presidi ospedalieri, dove finora la maggior parte dei reparti sono diretti da facente funzioni.

Per quanto poi riguarda l'ospedale San Timoteo, dopo il bando per il primario di Ortopedia, è importante e impellente pubblicare anche i bandi da primario per i reparti più rilevanti: Chirurgia, Cardiologia, Ginecologia e Ostetricia, Pronto Soccorso.

Così facendo si dà, quantomeno, reale concretezza nell'immediato a un ospedale di base».