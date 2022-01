Stellantis, il Consiglio fa quadrato su gigafactory

TERMOLI. Un Consiglio comunale diviso in due, quello in corso di svolgimento a Termoli. Sì, perché in discussione c’è stato subito l’ordine del giorno sulla Stellantis, presentato da Vincenzo Sabella come primo firmatario di maggioranza. La seduta è iniziata con un minuto di silenzio per l’assessore regionale Luigi Velardi scomparso qualche giorno fa.

Presenti 23 consiglieri su 25 (assenti Rinaldi e Stumpo).

Come primo punto all’ordine del giorno, si è trattata la questione GigaFactory Stellantis.

Un ordine del giorno maturato dopo la visita nello stabilimento dell’amministratore delegato, poiché la scelta della sede della GigaFactory, a Termoli, è stata messa in discussione.

La Fiat fa parte del tessuto sociale della storia del basso Molise. La gigafactory significherebbe altri 30 anni di continuità. “Dobbiamo tutti insieme, senza distinzione di partiti, arrivare al Mise- ha dichiarato il consigliere Sabella, primo firmatario dell’interrogazione- cerchiamo di difenderci altrimenti questo territorio subirà altre gravissime conseguenze”.

La consigliera Vigilante ha ricordato come le loro perplessità si siano rivelate giuste, “siamo stati accusati di pessimismo ma siamo favorevoli a questo ordine del giorno come gruppo Pd”. Sulla stessa lunghezza d’onda della Vigilante anche il consigliere Nick De Michele, “tutti insieme dobbiamo riuscire a non stare arroccati sulle nostre bandiere ma anzi bisognerebbe invitare tutti gli altri sindaci per poter intervenire su questa battaglia. Ascoltare chi è all’opposizione a volte può essere utile”.

E’ necessaria, quindi, un’azione congiunta che parta dalla politica e che arrivi a tutte le parti sociali.

Una battaglia per garantire lo sviluppo di un territorio regionale e ricchezza allo stabilimento.

“Bisogna dare risposte ai cittadini e noi faremo in modo di chiedere ai nostri portavoce nazionali di darci una mano” ha dichiarato Sbrocca, preannunciando anche il voto favorevole.

Stellantis, nella persona di Tavares non ha mai aperto un tavolo tecnico, ma “aveva dichiarato di aprire una gigafactory a Termoli. Ora ha affermato che il motore in Italia costa più di 400€. Ha sollevato tante questioni che, però, noi già sappiamo- ha affermato il sindaco Roberti- bisogna trovare un incontro tra la politica e il privato. Su questo punto, è evidente, che siamo tutti d’accordo. Tutti vogliamo dal Governo delle risposte, così come le vogliamo da Stellantis. Qui il problema non è Termoli, Mirafiore o Pomigliano, qui il problema è siamo sicuri che rimane in Italia?”.

Favorevoli tutti all’unanimità. L’ordine del giorno passa con 23 voti.

In sala anche i sindacalisti metalmeccanici del territorio, che a fine seduta hanno incontrato il primo cittadino.

