Quasi 25 missioni ogni giorno: l'impegno della Misericordia

TERMOLI. Salgono da 7.693 a 8.833 (dal 2020 al 2021) gli interventi e i servizi effettuati dalla Misericordia nei 365 giorni dell’anno da poco trascorso. È il dato più alto degli ultimi 5 anni e probabilmente il record, che giunge a lambire il trentennale dell’associazione, con la presenza della Confraternita che il 26 giugno prossimo celebrerà appunto i sei lustri di piena operatività sul territorio del basso Molise. Un’opera meritoria, quella degli angeli azzurri, non solo confinata al 118, che la pone in prima linea, ma attraverso un sistema di assistenza davvero variegato quanto indispensabile.

Come da prassi, ormai, a gennaio stiliamo un bilancio dell’attività compiuta.

Dalla sede di via Biferno, guidata sempre dal governatore Romeo Faletra, ci hanno trasmesso queste cifre.

Nel 2021 sono state 8.833 le attività portate a compimento e non solo riconducibili a quello dell’emergenza territoriale, ossia le due postazioni del 118 di Termoli e Montenero di Bisaccia, che comunque impegnano h 24 i volontari per 365 giorni l’anno per 4.507 soccorsi prestati: 3.247 a Termoli e 1.260 a Montenero.

I “cambio turno” ammontano a 1.358.

Trasporti per ricoveri sono stati 31, 99 per le dimissioni ospedaliere e 133 nell’accompagnare a visite specialistiche.

Venti i trasferimenti, mentre 551 sono stati i viaggi per dializzati.

Da ricordare che ormai da anni i medici non viaggiano più con l’automedica, ma sono ospiti all’interno delle ambulanze.

Dimissioni, ricoveri, visite specialistiche, trasferimenti, dialisi, disabili, assistenza alle manifestazioni, servizi scolastici, servizi sociali, presenza nei presidi ospedalieri, protezione civile e assistenza sanitaria il lungo elenco di interventi effettuato.

Quasi 25 le missioni giornaliere. Se non ci fossero – volontari e Confraternita - bisognerebbe inventarli.

I disabili che frequentano “La Porziuncola” hanno potuto contare su 1.033 trasferimenti, 543 all’istituto di riabilitazione San Francesco.

Servizi interni pari a 337 e 32 in assistenza alle manifestazioni.

Il servizio sociale si è mosso 102 volte, mentre 7 gli interventi di Protezione civile, incendi soprattutto.

Due azioni di assistenza sanitaria, mentre 28 le sessioni di manutenzione mezzi, 17 cambi ambulanza e 32 risposte al “Pronto Farmaco”. Mesi più significativi, quelli di giugno e luglio.