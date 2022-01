Servizio idrico all'Acea, botta e risposta tra minoranza e sindaco

TERMOLI. Seconda parte più snella in Consiglio comunale nella serata di ieri, dopo la discussione su Stellantis.

L’assise ripresa alle ore 20:25 è proseguita con i 3 punti all’ordine del giorno. La prima riguardante il debito fuori bilancio che ha visto 15 favorevoli, così da esser approvata.

Sulla proposta di gestione temporanea del servizio idrico integrato da affidare all’Acea Molise, in attesa dell’Egam, questione pregiudiziale posta dalla vicepresidente del Consiglio comunale Decaro, supportata dalla Vigilante, di rinvio in IV commissione. La maggioranza boccia questa istanza e nel merito, interviene il consigliere Sbrocca, che dichiara di non discutere la proposta e qualora venisse approvata sarebbe pronto a impugnarla. Dello stesso parere anche Di Michele e Casolino.

Prima del voto, con cui il centrodestra l’approva, il sindaco Roberti ha chiosato così: “E’ un’insana abitudine mandare intimidazioni tramite avvocati- ha esordito Roberti- se finora ci siamo dovuti difendere al Tar, sarebbe opportuno portare a conoscenza dei consiglieri comunali che c’è un ginepraio intorno a questa storia. Qualche ex consulente comunale minaccia i dipendenti, qualche ex consulente vuole accedere agli atti senza farne richiesta ecc. su questa delibera sicuramente ci sarà qualcuno che farà ricorso ma cosa c’è dietro a questa storia?”.

Sulla mozione del Registro Tumori, si è passati alla modifica di testo del vecchio deliberato. Modifica che vede impegnati il sindaco e gli amministratori a tutelare e a verificare l’attuazione di questo registro e a informare periodicamente la cittadinanza.

La mozione è approvata all’unanimità.