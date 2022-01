Trincea Stellantis, «Speriamo che la mozione approvata da tutti abbia un seguito»

TERMOLI. A poche ore dalla conclusione del Consiglio comunale di ieri sera, la Ugl metalmeccanici sottolinea l'impegno unanime dell'assise civica a favore della Gigafactory di Stellantis a Termoli.

«Ieri sera nel Consiglio comunale di Termoli e stata votata all'unanimità una mozione in favore della Gigafactory nello stabilimento Stellantis del luogo. Erano presenti alla seduta le sigle sindacali Ugl Metalmeccanici, Fim, Uilm e Fismic. Dopo la visita dell'amministratore Tavares che ha messo in dubbio l'investimento dato per certo dai media, c'è stata la prima reazione nella politica termolese che speriamo abbia un seguito e coinvolga la regione tutta per difendere la più importante azienda molisana. La Ugl si farà promotrice di azioni per sollecitare la politica a promuovere incontri al Mise per risolvere le problematiche poste Stellantis affinché l'investimento possa ricadere sul territorio come annunciato precedentemente, a tutela dei lavoratori e dell'economia locale tutta».