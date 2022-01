I giovani ricordano la Shoah

TERMOLI. Nell’ambito delle iniziative per il Giorno della Memoria, già nel mese di dicembre due classi della secondaria del Comprensivo ‘Brigida’ (3C e 3E) hanno approfondito tematiche inerenti agli orrori della Shoah grazie a una video intervista con lo storico e sociologo polacco Pawel Spiewak, docente universitario, per anni direttore dell’Istituto Storico Ebraico di Varsavia, ma soprattutto ebreo. L’intervista a distanza si è svolta in collaborazione con l’associazione di cultura polacca ‘Apolonia’ presieduta da Dagmara Sobolewska e ha portato alla realizzazione del diario autobiografico “Il pianto senza lacrima”, un lavoro multimediale che l’Ufficio scolastico regionale ha recentemente selezionato per la fase nazionale della ventesima edizione del concorso “I giovani ricordano la Shoah” insieme ad altri cinque lavori di altrettante scuole molisane.

Il professor Spiewak sin da piccolo porta dentro di sé il dolore della perdita. Nella sua famiglia infatti, diversi gli episodi di deportazione di cui egli è stato un testimone indiretto, ma ugualmente traumatizzato soprattutto dai racconti dei sopravvissuti, tanto da determinare in lui un ossimorico “pianto senza lacrime”. E dal trauma la missione: perpetuare la memoria, soprattutto incontrando i più giovani, affinché nessuno dimentichi gli orrori del passato, ma si faccia a sua volta testimone di quanto accaduto. Nel corso dell’intervista, il professore ha più volte ribadito l’importanza della memoria e quanto sia necessario che le nuove generazioni continuino a tramandare il passato attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, dai più tradizionali ai più innovativi. In realtà, egli non ha espresso grande fiducia nella bontà del genere umano in base ai comportamenti assunti nel nostro presente, riferendosi in particolare a quanti ancora dubitano dell’effettiva esistenza dei campi di concentramento e di come nella società odierna l’egoismo spesso prevalga sulla solidarietà e gli interessi di tutti. Ha tuttavia fiducia nelle generazioni future che spera vengano salvate dall’istruzione e dalla conoscenza, uniche armi contro l’indifferenza. Il suo messaggio finale, infatti, è proprio quello di esortare anche gli alunni presenti all’incontro a raccontare quanto ascoltato.

Il professor Spiewak non ha raccontato solo un dolore individuale, ma il dolore universale di tutto il suo popolo, vessato, condannato senza colpa e ancora oggi senza pace. E il suo dolore i ragazzi l’hanno avvertito immediatamente, anche se le sue risposte erano in polacco per poi essere tradotte in italiano da Dagmara Sobolewska, anche lei presente a distanza nel corso dell’intervista. Il dolore era percettibile nel tono pacato ma deciso delle sue parole, nelle pause, nella serietà dei tratti. Referente del progetto la professoressa di Lettere Maria Rita Ziccardi insieme alle docenti di lingue Angela Del Vecchio, Antonella Di Spalatro e Luciana Giuliano.

Il compito di ciascuna è stato quello di sensibilizzare gli alunni sulla tematica nelle varie lingue, a partire dalla lingua italiana con un approfondimento sulla storia della Shoah e sui primi dieci articoli della “Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”. Soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Francesco Paolo Marra sostenendo che, indipendentemente dagli esiti del concorso, quello che conta è promuovere iniziative educative che possano sensibilizzare i ragazzi su tematiche che hanno segnato la nostra storia e che, purtroppo rimangono così drammaticamente attuali.

Al riguardo, numerose le iniziative che il comprensivo ‘Brigida’ sta organizzando per tutte le classi in previsione della Giornata della Memoria del 27 gennaio.

