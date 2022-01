Archivi digitali e decoro urbano nel progetto Comune-Tribunale

TERMOLI. Firmata lo scorso 15 dicembre la convenzione tra il Tribunale di Larino e il Comune di Termoli per avviare l’istituto di risocializzazione e reinserimento alternativo per gli autori di reati di minore allarme sociale. La messa alla prova prevista per gli adulti consiste nell’affidamento dell’interessato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di trattamento e nella prestazione di condotte riparatorie volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, e, ove possibile, anche risarcitorie e prescrive lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di una attività non retribuita in favore della collettività, che deve tenere conto della professionalità e delle attitudini lavorative dell’imputato e le cui modalità di svolgimento non devono pregiudicare le sue esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.

Tale attività lavorativa può essere svolta presso Enti pubblici o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, ovvero nelle strutture autorizzate ai sensi dell’art. 116 del D.P.R. n. 309/90. Una forma alternativa di sanzione che assume una importante rilevanza sotto il profilo della rieducazione del condannato, in linea con quanto disposto dall’articolo 27 della Costituzione. Nella Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’artt. 54 del D.L.VQ n. 274/2000 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 sottoscritta in data 15 dicembre 2021 tra il Comune di Termoli nella persona del sindaco Francesco Roberti e il Presidente del Tribunale nella persona del Michele Russo; il programma di trattamento deve essere elaborato d’intesa con l’Uepe ossia con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, e deve comprendere tutte le prescrizioni comportamentali (sul luogo di dimora, sulla libertà di movimento e sull’eventuale divieto di frequentare determinati locali). L’amministrazione ha ritenuto necessario predisporre le modalità organizzative per l’avvio dei progetti di pubblica utilità che avranno come destinatari i beneficiari delle misure di sospensione del procedimento con messa alla prova individuando i settori e i progetti coinvolti e per l’effetto sono stati individuati due progetti come di seguito indicati: progetto A “Affari generali e digitalizzazione degli archivi comunali”; progetto B “Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale e manutenzione del verde”. Nel primo caso, il riordino straordinario di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo amministrativo. Obiettivi da raggiungere Prima dell’avvento a regime del Cad, la documentazione prodotta dagli uffici comunali era prevalentemente cartacea. Alcuni di questi documenti, contratti, delibere, determine e tutti gli atti amministrativi, ma anche progetti urbanistici e di opere pubbliche nonché l’archivio storico dei beni cultuali presenti, sono estremamente importanti e di uso comune per gli uffici e la popolazione. L’obiettivo del progetto, quindi, è inserire nei database del gestionale comunale la documentazione cartacea più importante del comune, conservata agli archivi generali per consentirne una rapida, efficiente ricerca e la messa a disposizione della collettività.

Il Comune di Termoli ha a disposizione tutta la logistica necessaria per effettuare un simile lavoro che sostanzialmente si concentrerà nella ricerca, catalogazione, scansione e inserimento nel sistema informatico di una enorme mole di documenti che saranno opportunamente corredati dei metodi necessari alla proficua ricerca ed utilizzazione. Durata del progetto e modalità organizzativa: da 3 mesi a 12 mesi, in base alle modalità individuali e organizzative come concordate l’Uepe. Sulla tutela, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale, nonché miglioramento della qualità della vita delle popolazioni locali. Gli ambiti di attività nel campo del patrimonio comunale potranno variare da quelli più semplici di custodia, pulizia, osservazione civica di parchi pubblici o cortili di scuole, edifici pubblici e impianti sportivi, fino a forme più complesse e continuative di manutenzione ordinaria (cura di arredi e attrezzature, o di spazi destinati a verde pubblico antistanti a negozi, condomini e locali pubblici). Obiettivi da raggiungere In accordo con le nuove politiche ambientali e di sviluppo sostenibile promosse a livello internazionale ed europeo, il nostro Paese si è dotato della Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi urbani”, che rappresenta un punto di partenza per rilanciare il fondamentale ruolo svolto dagli spazi verdi urbani, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche socio-culturale. Il piano di manutenzione prevede le singole pratiche operative e la loro ripartizione temporale (pulizia strade, taglio del manto erboso, concimazione, potatura allevamento cespugli e alberi, ecc.); laddove presente, inserimento dell’area e di tutte le sue componenti (alberi, panchine, ecc ).