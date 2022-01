Caldaie e impianti termici, la proroga al 31 marzo vale solo per l'inserimento pratiche

TERMOLI. Il 31 gennaio è sempre più vicino e per molti rappresenta uno spartiacque nello scadenziario familiare. Ad esempio, per la verifica delle caldaie. Un adempimento tra quelli meno popolari, per usare un eufemismo.

In tempi di pandemia c’è chi ha timore di far entrare in casa i tecnici, per questo viene sollecitata la proroga dei termini.

Ieri, a darne notizia, è stato il consigliere regionale Vittorio Nola, che ha parlato di un differimento di termini al 31 marzo.

Tuttavia, l’Ati Solare, a cui è demandato il compito d controllo, verifica e ispezioni, a cui i vari installatori e manutentori trasmettono le pratiche, ha inviato una specifica diversa a tutti gli interessati: «Con la Determinazione n.12 del 24-01-2022 del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise, è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per la consegna dei rapporti di controllo tecnico ed efficienza energetica redatti a tutto il 31-12-2021. Resta inteso che, affinché le autocertificazioni siano valide per l'anno 2021, le operazioni di manutenzione e acquisto dei moduli prepagati devono essere state effettuate entro il 31-12-2021».