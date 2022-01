Quattro anni per progettare il futuro, la svolta formativa

TERMOLI. Il grave lutto che ha colpito la dirigente scolastica Concetta Cimmino, che nella notte ha perso il papà, e a cui va il sentito messaggio di cordoglio di Termolionline, ha fatto venire meno, chiaramente, la presenza della professoressa all’attesa conferenza stampa di presentazione del nuovo corso quadriennale previsto dal Miur per l’istituto Boccardi-Tiberio.

Nell’aula magna della scuola di piazza Kennedy presente il sindaco Francesco Roberti, accompagnato dal consigliere Michele Marone, assieme al vice preside Tommaso Guerrera, al professore Francesco Di Falco e alle colleghe Lorella Di Filippo, Mariella Ardanese, Angela Bracone e Chiara Sbarbada.

In apertura, Guerrera ha letto proprio un messaggio della preside Cimmino, che proponiamo integralmente in video.

Illustrate le potenzialità e gli elementi che caratterizzano questa nuova tipologia formativa, che in 4 anni racchiude nozioni che solitamente si acquisiscono in 5 e gli studenti che lo frequenteranno potranno anche esercitarsi in laboratori opzionali.

Il 10% delle ore potranno anche essere svolte a distanza, sfatando anche quel demone della Dad, che ha rappresentato il rovescio della medaglia poco appetito di una formazione digitale.

Gli esperti dell’ambiente e del digitale si formeranno al Boccardi-Tiberio in quattro anni.

L’ufficio scolastico regionale del Molise, infatti, ha approvato un nuovo indirizzo sperimentale, della durata di quattro anni, che sarà organizzato dall’istituto termolese.

Si tratta di quello tecnico Sia (sistemi informativi aziendali) per la transizione Ecologica e Digitale.

È un diploma innovativo sotto molti aspetti.

Anzitutto perché gli studenti completeranno il percorso di studi in soli quattro anni, un anno in meno rispetto agli altri diplomi ma con una formazione specifica e avanzata.

Poi, perché, si tratta di un indirizzo di studi fortemente richiesto sul mercato: esperti per la transizione ecologica e digitale.

E’ importante sottolineare che l’indirizzo di studi approvato al Boccardi Tiberio è unico in Molise e l’Usr lo autorizza con un punteggio notevole: 95 su 100.

In merito, giovedì prossimo, ci sarà un Open day dedicato.

