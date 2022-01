Regioni in pressing: «Cambiare il sistema a colori sul Covid»

TERMOLI. Da giorni, se non settimane, si parla dell’esigenza di modificare le regole d’ingaggio sulla pandemia, sia in considerazione dell’avanzata campagna vaccinale, sia della diffusione dei contagi Omicron, che da una parte hanno sconvolto i riferimenti numerici precedenti, ma dall’altra apparirebbe come una prima forma di ritorno alla normalità. Certo, nessuno ancora ha deciso la riclassificazione del Covid-19 rispetto all’emergenza sanitaria, ma le Regioni chiedono un aggiornamento delle norme.

«Oggi, insieme ai presidenti delle altre Regioni, abbiamo deciso di inviare al Governo un documento unitario con il quale poniamo l'attenzione sulla necessità di superare il sistema dei colori, come pure di limitare la sorveglianza ai soli soggetti sintomatici. Per quanto riguarda la scuola, al fine di semplificare le procedure, abbiamo giudicato opportuno che vengano posti in isolamento solo i soggetti sintomatici, senza interrompere l'attività in presenza. Nei bollettini dei ricoveri Covid, infine, abbiamo chiesto di non conteggiare i pazienti che vengono ricoverati per altre patologie e che risultino positivi».

Lo ha detto il presidente Toma a margine della riunione dei governatori, che ha avuto luogo questa mattina a Roma.

«Guardare al futuro e procedere rapidamente verso una normalizzazione della situazione che consenta una ripresa più ordinata e il rilancio del nostro Paese. Questi gli obiettivi che ci siamo posti oggi e che sono la base di una posizione che i Presidenti della Regioni hanno condiviso in modo unanime», lo ha dichiarato oggi Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni.

«Superare definitivamente il sistema a colori delle zone di rischio assieme all’ esigenza che la sorveglianza sanitaria sia riservata ai soggetti sintomatici rappresentano i caposaldi di un documento che sarà inviato al Governo e che sarà una piattaforma imprescindibile per il futuro confronto fra l’Esecutivo e le Regioni.

Va poi semplificata la sorveglianza nelle scuole. Sotto questo profilo per non interrompere continuamente l’attività didattica in presenza è opportuno tenere in isolamento solo gli studenti positivi sintomatici.

Infine occorrerà rivedere la classificazione dei ricoveri Covid evitando di includere i pazienti positivi ricoverati per altre patologie».