Memoria di San Timoteo, l'appello del Papa per l'Ucraina

Memoria di San Timoteo, l'intervento di don Benito Giorgetta

TERMOLI. Il filo che lega la figura di San Timoteo al Vaticano è sempre più stretto. Oggi si celebra la memoria dei santi Timoteo e Tito, come ha sottolineato su Facebook il parroco di San Timoteo, a Termoli, don Benito Giorgetta: «Il nostro santo protettore interceda per noi, accompagni le fatiche di ogni giorno, benedica tutti e ci aiuti ad onorare Dio nella nostra vita. Preghiamo quest’oggi come ci ha chiesto Papa Francesco per la pace e in modo particolare per l’Ucraina».

Sì, perché sia in occasione dell’Angelus di domenica scorsa, che in occasione dei Vespri di ieri, quando si è celebrata la conversione di San Paolo, nella Basilica fuori le mura, il Pontefice ha lanciato «un accorato appello a tutte le persone di buona volontà, perché elevino preghiere a Dio onnipotente, affinché ogni azione e iniziativa politica sia al servizio della fratellanza umana, più che di interessi di parte. Chi persegue i propri scopi a danno degli altri, disprezza la propria vocazione di uomo, perché tutti siamo stati creati fratelli».

Questa la proposta per l’udienza generale di oggi, che coincide proprio con la Memoria di San Timoteo e San Tito.

«Per questo e con preoccupazione, viste le tensioni attuali, propongo che mercoledì prossimo 26 gennaio sia una giornata di preghiera per la pace».

Una scelta del Santo Padre che cade oggi, nella memoria dei Santi orientali.

Galleria fotografica