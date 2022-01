“Razza umana: no grazie”

TERMOLI. “La settimana della memoria” si celebra all’istituto comprensivo Difesa Grande, a Termoli.

Una serie di iniziative sotto la denominazione di “Razza umana: no grazie”.

Domani, 27 gennaio, in tutto il mondo viene commemorato l’Olocausto, il genocidio compiuto dai nazisti a danno del popolo ebreo.

Come illustra la docente Carla Di Pardo, «Tratteremo il delicatissimo tema della Shoah.

Gli alunni di tutte le classi hanno avuto la possibilità di vedere dei film a tema, per poi proseguire in un dibattito informativo e costruttivo che possa far meglio comprendere ai giovanissimi quali le cause e quali gli effetti delle Leggi Razziali».

In programma anche alcuni incontri con lettura, si inizia oggi, a cura della Casa del libro, con Daniela Battista e Lucia Lucianetti e la collaborazione della libreria Il vecchio e il mare - Libreria a cura di Emiliana Erriquez.

Domani, invece, proprio in occasione della Giornata della Memoria, lettura ad alta voce del romanzo "Il violino di Auschwitz" di Anna Lavatelli, che sarà illustrato dalla straordinaria artista Cinzia Ghigliano.

Coinvolto nel progetto i docenti Diomira Anzovino, Stefania Cercia, Debora Tambone, Carla Di Pardo, Aida Mastrodonato, Luigi Petta.

Il progetto comprende tutte le classi delle medie, in continuità con le classi quinte della scuola primaria di Difesa Grande e via Po.

Il programma si concluderà con altri due appuntamento, venerdì 28 gennaio lectio magistralis sul fumetto tenuta dal professor Antonio Sarchione e lunedì 31 gennaio col laboratorio di illustrazioni a tema, a cura della professoressa Carla Di Pardo.

