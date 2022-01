Il nuovo progetto educativo a Guglionesi

GUGLIONESI. Il comune di Guglionesi punta sempre più all’inclusione sociale e culturale. E lo fa partendo dai più piccoli, con il progetto educativo scolastico e domiciliare. Portavoce di questo progetto gli assessori Stefania Addesa e Carmela Minchillo, sempre attente ai bisogni dei cittadini, la dottoressa Elmina Smargiassi che, con l’ambito territoriale, cura l’assistenza sociale presso il comune di Guglionesi, la psicologa Paola Cordisco e il coordinatore del progetto Costantino Manes.

«E’ da questa estate che stiamo portando avanti questo progetto- ha dichiarato la dottoressa Smargiassi- oltre ai bambini già segnalati dal Tribunale e dai servizi sociali, ci sono bambini, studenti segnalati dalla scuola». Ragazzi che frequentano sia la scuola primaria sia la secondaria di primo grado, saranno affiancati da docenti qualificati nelle ore pomeridiane negli edifici di Via Indipendenza e via Catania. Docenti che hanno affrontato un colloquio con il responsabile e coordinatore del progetto Costantino Manes. Dalla giornata di ieri 24 gennaio, quindi, sono state attivate le educative scolastiche e domiciliari per i minori che ne hanno più bisogno. «La diversità tra le educative scolastiche e domiciliari sostanzialmente è che nella domiciliare il minore è seguito da un tutor presso il suo nucleo familiare, mentre per la scolastica il docente è a scuola, nel pomeriggio, con i minori che ne hanno fatto richiesta». Non è solo aiutare il bambino in difficoltà. Il compito è anche quello di includere chi viene emarginato a scuola. E non parliamo solo di bambini extracomunitari ma anche di bambini del posto. Basta fare un salto indietro nel tempo e rendersi conto come, molto spesso, anche a scuola il bambino con problemi di apprendimento veniva emarginato.

Questo non si può più permettere. In un mondo multiculturale, in un mondo pieno di colori, questi atteggiamenti devono essere aboliti. Includere significa accogliere e voler bene al prossimo, chiunque esso sia. Inclusione ribadita anche dall’assessore ai servizi sociali Carmela Minchillo che, su questo punto ha affermato «la scuola deve essere aperta a tutti. Tutti hanno diritto all’istruzione. Si parla di uguaglianza e su questo dobbiamo batterci. Un altro compito importante è quello di monitorare le famiglie. Molte famiglie, infatti, hanno chiesto aiuto ai servizi sociali per essere supportate in questo discorso. Un connubio di teste, di operatori professionisti al servizio delle fasce deboli. Che siano minori con problematiche, che siano minori provenienti da altri stati, che siano minori affidati al tribunale, tutti loro saranno seguiti dall’equipe multidisciplinare dell’Ambito. E non solo a livello scolastico ma anche a livello psicologico per tutto il nucleo familiare».

«Questo è un grande passo che può aprire una serie di progetti volti alla genitorialità. Per aiutare e dare un supporto concreto ai genitori che sono in difficoltà - ha continuato la dottoressa Smargiassi -una tematica quella della scuola che l’amministrazione Bellotti ha sempre tenuto a cuore, tanto da creare uno stretto legame sia con l’istituto Omnicomprensivo e la dirigente Patrizia Ancora, sia con l’Educational School di Costantino Manes. Proprio da questo legame nasce questo importante progetto». I corsi pomeridiani, i cosiddetti dopo scuola, sono partiti lunedì 24 gennaio e comprendono, al momento circa 20 alunni della scuola secondaria di primo grado. «I corsi si svolgeranno due volte a settimana dalle ore 15 alle 17. E dalla prossima settimana inizieranno anche i ragazzi della primaria - ha spiegato l’assessore Addesa supportata dalla psicologa Paola Cordisco - i corsi sono totalmente gratuiti. «Vogliamo che raggiungano l’autonomia, potenziando le proprie capacità e vedendo le diversità come punto di forza” ha concluso la Cordisco - il coordinatore Manes ringrazia l’amministrazione per la fiducia ribadendo come il progetto nasca come metodo di inclusione sociale e culturale». Ma non finisce qui. Il sindaco Mario Bellotti insieme agli assessori comunali hanno deciso, con il taglio delle indennità, di destinare quei soldi ai 17 ragazzi più meritevoli dell’istituto Omnicomprensivo, delle scuole secondaria di primo e secondo grado.

Ragazzi che hanno avuto 10 in tutte le materie e i ragazzi che si sono diplomati con il 100. Il ricavato è stato di 5000 euro, così ogni studente ha percepito circa 290 euro. «Riteniamo che la cultura è al centro della vita di ogni persona e, questo gesto è per incentivare e accrescere il proprio bagaglio culturale», ha concluso l’Addesa. Cultura che si potrebbe paragonare all’amore, per citare il sommo poeta “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, noi potremmo dire che è la cultura a muovere tutto questo.