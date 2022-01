Segna la data: venerdì 28 gennaio sospesa l'energia elettrica tra via Arno e via Sangro

TERMOLI. Segnatevi data e orario nella zona di San Pietro, l'Enel distribuzione sospenderà l'erogazione dell'energia elettrica venerdì 28 gennaio dalle 9 alle 14 in una zona compresa tra i civici di via Arno 139 e 223, alcune utenze di via Sangro, in contrada Ponticelli, contrada Airino e Vallone Tondo. Come da specifica nell'avviso di interruzione di energia elettrica, durante i lavori l'erogazione potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invitano gli utenti interessati a non commettere imprudenze e di non usare gli ascensori.

