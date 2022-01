La stradina torna pulita, «Grazie agli operatori e un appello ai residenti»

TERMOLI. Non dovrebbe funzionare così, ma ci sta. Segnalazioni rimaste inerti fino a che non avviene il tocco magico dell’evidenza mediatica e allora tutto si risolve, quasi sempre accade. Quasi, sottolineiamo.

Perché questa premessa?

E’ d’obbligo, poiché dopo la denuncia piuttosto vibrata di uno dei titolare del bar Sottovoce, Oriana Marsilio, nella scorsa settimana, sulle condizioni di assoluto degrado e incuria in cui versava la stradina che da via Martiri della Resistenza conduce al Santuario della Madonna delle Grazie e al suo magnifico parchetto nel cuore della città pulsante, persino con avverse condizioni meteo la Rieco Sud si è mossa su impulso dell’amministrazione comunale per restituire decoro a quel luogo, in cui c’era letteralmente di tutto, dai rifiuti a indumenti e oggetti personali abbandonati, compreso un piumone utilizzato dai senza dimora.

Operazione di pulizia lampo, per cui la stessa Oriana intende ringraziare coloro che hanno compiuto questo lavoro.

Siamo stati anche a verificare che tutto fosse ancora a posto, anche se alcune bottiglie di birra gettate in malo modo sono tornate già a comparire.

«Ringrazio l’amministrazione comunale per questo solerte intervento e soprattutto gli operatori che sotto la pioggia si sono adoperati e hanno fatto uno splendido lavoro.

Vorrei far presente, inoltre, anche ai cittadini che abitano nei dintorni, di prestare maggiore attenzione nel disfarsi dei rifiuti e di non venirli a gettare lungo la stradina, ci sono delle telecamere, e ogni qual volta noterò dei rifiuti domestici, controllerò le registrazioni e allerterò le autorità competenti su chi saranno stati i responsabili. E’ piuttosto semplice adattarsi alle regole dell’igiene urbana e della raccolta differenziata, se ci impegniamo tutti nel nostro piccolo a vivere con civiltà con l’aiuto da parte di tutti, Termoli sarà più bella e sarà anche più gestibile averla sotto controllo».

Spero che questo decoro urbano resista a lungo e che ci sia un monitoraggio ciclico da parte di chi ha l’onere della gestione di spazi verdi.

Galleria fotografica