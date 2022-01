Volo sul ghiaccio e simulazioni, la missione antartica di Michela

TERMOLI. L’abbiamo lasciata dopo l’approdo in Antartide, vi ha trascorso già un mese e mezzo quasi, comprese le festività natalizie. Parliamo della dottoressa Michela Marzola, anestesista termolese in servizio al Policlinico Gemelli di Roma, capace di vivere e offrire le proprie competenze in tutto il mondo.

Ha preso parte a numerose campagne denominate Operation Smile, è stata in Malawi, Marocco, Perù, India, Haiti, Congo, Messico, Filippine, Ghana, Nicaragua.

Ma l’affascina anche l’Antartide, dove il Gemelli ha stretto legami col Programma Nazionale Ricerche in Antartide. Michela e i suoi colleghi nel tempo, «medici particolarmente esperti in tecniche di soccorso sanitario in “ambienti estremi”, hanno superato una scrupolosa valutazione psico-fisica da parte dell’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica Militare; idonei, pertanto, a svolgere il proprio lavoro in un ambiente tra i più inospitali del pianeta per motivi climatici ed ambientali, il tutto a enormi distanze da qualsiasi struttura sanitaria. In queste condizioni anche una banale camminata sul ghiaccio può essere definita “ad alto rischio”.

Ieri Michela si è allontanata per alcune ore dalla base scientifica italiana in Antartide 🇦🇶 Mario Zucchelli, dove vi resterà fino a febbraio, nella sua seconda esperienza al Polo Sud.

Ha preso parte a un volo di ricognizione a un sito vicino a Mc Murdo, con un Bluser, tragitto da 3 ore e mezza.

In precedenza, i palombari della base le hanno proposto se voleva fare una simulazione di immersione a 30 metri in camera iperbarica e così si è sottoposta a questo esperimento.

Come sottolineammo giĂ a dicembre, innumerevoli le missioni di Michela in giro per il mondo, sempre al fianco delle popolazioni piĂą deboli e impegnata in prima linea nell'assistenza sanitaria nei paesi poveri, nell'ambito di un'iniziativa della Fondazione 'Operation Smile', onlus che segue con le sue equipe di medici, chirurghi ed anestesisti volontari i bambini affetti da malformazioni facciali.

