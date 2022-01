Incidenti sul lavoro, Occhionero (Italia Viva): «Ennesimo serio infortunio»

TERMOLI. “L’incidente avvenuto questa mattina alla Fis di Termoli è l’ennesimo capitolo di uno stillicidio di infortuni sul lavoro che diventa di giorno in giorno sempre più inaccettabile. E’ urgente intervenire per affrontare quella che rappresenta ormai un’emergenza nazionale”.

Lo dichiara Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Viva, a proposito dell’operaio ferito per un braccio impigliato in un tornio.

“Le condizioni dell’operaio sono serie. Gli facciamo i nostri più sentiti auguri di affrontare nel modo migliore l’intervento a cui sarà sottoposto nelle prossime ore. Allo stesso tempo auspichiamo che le autorità inquirenti facciano chiarezza sulla dinamica dell’incidente. Più in generale, è evidente che non si può più restare con le mani in mano e limitarsi ad aggiornare il bollettino nero e i 3,2 morti ogni giorno. Bisogna intervenire subito. E la strada da seguire è quella dell’investimento nella sicurezza, della collaborazione tra parti aziendali, sociali e controllori e della defiscalizzazione degli oneri sulla sicurezza", conclude la parlamentare molisana.