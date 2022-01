In cantiere i lavori di restyling al porto

TERMOLI. Ci sono delle di Termoli che meriterebbero ben altro decoro e così al via lavori di manutenzione ordinaria delle infrastrutture nell’ambito del porto di Termoli. Cantieri aperti da oggi al 26 marzo prossimo. Interverranno i dipendenti delle società De Dona Giuseppe srl e Cost Cam srl. Intervento disposto e finanziato dalla Regione Molise. Per disciplinare meglio transito e circolazione nell’area interessata, è stata emessa l’ordinanza della Guardia costiera, dopo l’esito del sopralluogo effettuato da personale militare della Capitaneria di Porto, congiuntamente alla ditta esecutrice e personale del Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime–Idrico Integrato della Regione Molise. Le attività in questione richiedono l’interdizione di tratti di strada oggetto dei lavori, al fine della salvaguardia ed incolumità di persone e mezzi. Previsti lavori di demolizione e smaltimento del fabbricato ex Cin Tirrenia sulla banchina del Molo Nord/Est; demolizione e smaltimento dell’isola ecologica posta sulla banchina del molo Nord/Est per la raccolta di olii esausti; realizzazione di un percorso pedonale a partire dalla scala a chiocciola fino all’area imbarchi del molo Nord/Est con realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale; realizzazione di un impianto di illuminazione lungo il percorso pedonale parte retrostante vecchio muro paraonde molo Nord 2° braccio; installazione di un cancello scorrevole sulla radice del molo Sud-Est. Saranno sostituite quattro bitte per gli ormeggi Motopesca. In questo periodo le aree e i tratti di strada interessati dai lavori di cuisono interdetti al passaggio pedonale e veicolare, ed a qualsiasi altra

attività connessa. Le ditte dovranno interdire fisicamente l’area oggetto dei lavori, mediante l’apposizione di barriere, personale di guardia ed appositi cartelli monitori al fine di segnalare il relativo divieto di accesso a persone e mezzi nonché segnalare il divieto di sosta con rimozione forzata di mezzi nelle aree interessate, si dovrà garantire mediante apposizione di idonea cartellonistica la viabilità portuale durante l’esecuzione dei lavori, anche con l’eventuale attuazione di un senso unico alternato. In particolare, l’esecuzione delle operazioni di trasloco, con riferimento alla collocazione dei mezzi operativi in fase operativa, dovrà soddisfare le seguenti condizioni: destinare una sezione residuale di carreggiata (negli eventuali casi di restringimento/senso

unico alternato) tale da garantire in condizioni di sicurezza il transito veicolare con particolare riferimento all'eventuale passaggio dei mezzi in servizio di soccorso o emergenza, e comunque non inferiore in larghezza secondo quanto definito nel presente dispositivo; garantire in condizioni di sicurezza la fruizione degli spazi di sosta per veicoli al servizio delle persone disabili; garantire in condizioni di sicurezza, l'accesso e l'uscita dei veicoli presso eventuali passi carrabili ivi presenti; adottare gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza della circolazione pedonale (compresi attraversamenti pedonali, accessi ad abitazioni, a uscite di sicurezza e ad attività di varia tipologia).