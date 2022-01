Positività al San Timoteo, ancora disagi: Emodinamica ferma per altre 24 ore

TERMOLI. Continuano i disagi causati dalle positività interne al personale dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

Dopo i due turni già saltati tra domenica e lunedì, oltre a quelli già resi noti per la seconda parte del mese di gennaio, il servizio di Emodinamica del reparto di Cardiologia di viale San Francesco si ferma anche oggi, dalle 8, per 24 ore, sempre per la positività di uno dei medici emodinamisti.

Un piccolo cluster che ha coinvolto oltre al primo nucleo iniziale nel blocco operatorio, con un medico e due infermieri, almeno altri 3 medici e altrettanti operatori sanitari.