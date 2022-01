Tre giorni di screening Covid gratuito a Campomarino

CAMPOMARINO. Come già accennato ieri, l’amministrazione comunale di Campomarino ha organizzato una nuova sessione di screening epidemiologico anti-Covid in paese e su tre giorni, da domani a domenica 30 gennaio. «L’amministrazione Comunale, a causa della grave situazione dovuta all’emergenza sanitaria, della pandemia in corso e dell’accertata evoluzione epidemiologica con innalzamento della curva dei contagi, ha inteso promuovere uno screening di massa su base volontaria e gratuita in favore di tutti i cittadini residenti nel comune di Campomarino.

La somministrazione di tamponi antigenici rapidi in modalità drive-in sarà effettuata dall’associazione A.N.VV.F.C., sezione di Campomarino, sul sito localizzato nell’area di parcheggio adiacente al palazzetto dello sport, posto su via Dalla Chiesa nei seguenti giorni e orari: venerdì 28 gennaio, dalle ore 15 alle ore 18; sabato 29 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 18; domenica 30 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 18. Non possono partecipare all’attività di screening: bambini con età inferiore ai 3 anni; persone che presentano sintomi riconducibili a un’infezione da Covid-19; persone attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo; persone testate recentemente ed in attesa di esito del tampone molecolare; persone attualmente in quarantena o in isolamento; persone che hanno già programmato un tampone presso l’Asrem.

Per la partecipazione è obbligatorio munirsi e presentarsi, nelle date e orari prestabiliti, con il modulo già compilato che si allega, in copia, al presente avviso. Sarà cura del personale sanitario dell’associazione A.N.VV.F.C., comunicare tempestivamente eventuali positività ai soggetti interessati».