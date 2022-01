Covid: la terza dose booster sarà l’ultima del 2022?

La quarta dose è solo uno spauracchio? È una domanda che più o meno tutti ci siamo posti, sia prima di entrare che all’uscita dell’hub vaccinale. Ma soprattutto ce lo siamo chiesti dopo diverse notti passati in bianco, o quasi, per il dolore al braccio, nei migliori dei casi, o per via delle febbre e dei dolori alle ossa, nei peggiori. Perché diciamocela tutta: fare i vaccini non è una cosa allegra. Che lo facciamo per senso di responsabilità o del dovere o per paura di prendere e trasmettere il virus, a nessuno fa piacere subire gli effetti collaterali di una dose vaccinale. E se da perfetti, o quasi, ignoranti in materie medico-scientifiche quali quelle di virologia e immunologia, non è che gli scienziati siano molto più certi di noi.

“Ci stiamo muovendo in un territorio totalmente inesplorato per la vaccinologia – ha affermato Danny Altmann, immunologo dell’Imperial College di Londra – ci siamo imbattuti in un programma de facto di frequenti booster di mRNA (i vaccini Pfizer e Moderna ndr) come misura di emergenza, ma questa non sembra la strada da percorrere.”

Che la scienza medica, l’unica arma che abbiamo per combattere gli agenti patogeni che da sempre minacciano la nostra esistenza, proceda per tentativi ed errori è un dato di fatto che dobbiamo accettare, e ce ne dobbiamo fare una ragione soprattutto quando ci troviamo ad affrontare problemi planetari quale è la pandemia da Covid-19 con tutte le sue varianti. Ma una volta seguite tutte le istruzioni che gli scienziati hanno ideato nel tentativo di debellare l’infezione e liberarci da quest’incubo che dura ormai da quasi due anni, è naturale domandarsi se quanto abbiamo fatto è abbastanza o se saremo costretti ad effettuare ogni 3 o 6 mesi ulteriori iniezioni di vaccino. La terza dose, il cosiddetto booster (in italiano colpo di richiamo), si è dimostrato uno strumento utile anche contro la variante Omicron, ma ora i ricercatori, tanto quanto noi comuni cittadini, si stanno ponendo il problema se i continui ‘richiami ‘ siano davvero una strategia pratica o sostenibile.

Alcuni paesi stanno già somministrando la quarta dose di vaccino, ma per molti scienziati i vaccini non sono stati ideati per questo scopo, quindi booster continui non sono una strategia né utile né praticabile. A fare da apripista è come sempre Israele: “Ai primi di gennaio Israele ha iniziato ad offrire la quarta dose agli anziani, agli immunocompromessi e al personale sanitario – ha raccontato Ran Balicer, un medico di Tel Aviv – sperando di proteggere i gruppi vulnerabili da un’ondata di infezioni da Omicron.” I dati preliminari raccolti nel paese mediorientale hanno rivelato che la quarta dose riduce ulteriormente il rischio di infezioni e malattie gravi. I ricercatori, però, stanno discutendo animatamente se la terza dose sia sufficiente per proteggere la maggior parte delle persone, conferendo loro un’immunità duratura contro Omicron e le altre varianti di Covid-19, o se saranno necessari ulteriori dosi di richiamo. Per alcuni immunologi dipende da ciò che vogliamo ottenere: prevenire le infezioni e rallentare la trasmissione del virus o ridurre le ospedalizzazioni e quindi le malattie gravi. Altri scienziati pensano che le dosi extra possano aumentare la risposta immunitaria abbastanza da riconoscere anche tutte le varianti. Su una cosa comunque quasi tutti concordano, i vaccini che abbiamo finora utilizzato non tengono il passo con i vari mutamenti del Covid-19, ne abbiamo bisogno di nuovi che offrano una protezione più ampia contro tutte le future varianti.

Perché si è reso necessario inoculare la terza dose? Alejandro Balazs, immunologo dell’Istituto Ragon di Cambridge (Massachusetts), ha spiegato che la variante Omicron ha reso la risposta anticorpale delle persone ritenute in precedenza completamente vaccinate insufficiente a prevenire l’infezione. Grazie ai booster sono stati aumentati i livelli di anticorpi neutralizzanti il virus, si è riusciti a ridurre il numero dei malati gravi alleviando, al contempo, il carico di lavoro degli ospedali. Ma il problema si ripresenta puntualmente, perché si è scoperto che il booster non blocca le infezioni a lungo. Così come è accaduto per le prime due dosi, anche l’immunità di una terza dose svanisce in pochi mesi, come hanno dimostrato i dati raccolti in Israele tra giugno e novembre 2021, quando variante più diffusa era la Delta. E secondo un’analisi dei dati raccolti nel Regno Unito verso la fine dello scorso anno, l’immunità della terza dose potrebbe diminuire anche più velocemente contro Omicron che contro Delta.

Nell’attesa che gli scienziati si mettano d’accordo sulla strategia più idonea a ‘silenziare’ il Covid-19 riuscendo a ridurlo a semplice e sopportabile influenza, ci auguriamo che le istituzioni riconoscano a tutti coloro che hanno completato il ciclo vaccinale e a cui è stato rilasciato il famoso Green Pass alcune sacrosante libertà che l’emergenza sanitaria ci ha tolto, come quella di muoversi senza troppi impedimenti e di poter vivere nuovamente almeno un barlume di socialità.