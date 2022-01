Storie di Covid: grazie a medici e operatori sanitari Kira e Davide non hanno timori

Covid, vaccini e bimbi: la testimonianza di Kira Caruso

TERMOLI. Testimonianze di vita ed esperienze sanitarie legate all’emergenza Covid su TikTok, ma condivise anche con Termolionline.

La sanità non è un campanile, ma deve comunque essere un fortino da difendere sul territorio.

Per questo la signora Kira Caruso, madre del bimbo Davide Mariano, che ha compiuto 5 mesi lo scorso 7 gennaio, ha voluto rappresentare in video la sua vicenda, che lega rispetto ad altre storie emerse nel Molise in questi ultimi giorni.

«Ciao Termolionline! Vi mando questo video che ho fatto per ringraziare l’ospedale San Timoteo di Termoli e i dottori! Ultimamente le persone non si fidano più del nostro ospedale soprattutto per le nascite, io ho partorito a Termoli e credo che non sarei stata meglio da nessun’altra parte, i dottori e le infermiere dolci e cordiali sempre disponibili, e allo stesso modo quando ho portato il bambino qualche giorno fa per il Covid, sempre gentili e dolci con il bambino! Vorrei far capire alle persone che abbiamo un personale fenomenale nonostante le maldicenze. Grazie di cuore a tutti».