I giorni della merla sulla costa Adriatica

TERMOLI. I giorni della merla arrivano a concludere come sempre il mese di gennaio. Tradizionalmente sono i più freddi dell’anno, anche se non sempre questa previsione viene rispettata.

Bisogna convenire che almeno per quanto riguarda la nostra città il detto è stato rispettato alla lettera.

Le statistiche meteorologiche disponibili dicono che dopo la prima decade di gennaio in realtà si osserva una tendenza all'aumento della temperatura.

Comunque oggi seppur con cielo terso su Termoli soffia un fortissimo e freddissimo vento di bora che davvero ci fa coprire per non soffrire la percezione della temperatura davvero rigida nonostante ci sia anche il sole. Moto ondoso forte come potete vedere dalle immagini allegate.

