Stop alla plastica monouso, Marianna Bonavolontà: «Passo in avanti concreto»

TERMOLI. Quindici giorni fa, è entrata in vigore la legge contro la vendita della plastica monouso. Rispetto la direttiva europea, in Italia, il recepimento è stato parziale poiché prevede la possibilità di vendita di prodotti in plastica biodegradabile compostabile e vieta la vendita di prodotti in plastica come bastoncini cotonati (cotton fioc), agitatori per bevande, aste da attaccare a sostegno dei palloncini, contenitori e tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi e alcuni specifici contenitori per alimenti in polistirene espanso.

La violazione degli obblighi relativi a divieto, requisiti dei prodotti e marcatura è colpita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25mila euro (aumenta fino al doppio del massimo per l’immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore). È consentito l’esaurimento delle scorte per le quali possa dimostrarsi la messa a disposizione sul mercato prima del 14 gennaio 2022.

Per comprendere cosa sta accadendo in Molise e in particolare a Termoli relativamente a questo provvedimento abbiamo incontrato Marianna Bonavolontà, attivista Plastic free nella nostra cittadina.

“Alcuni supermercati di Termoli si sono già messi all’opera per la sostituzione della plastica non riciclabile con prodotti biodegradabili e compostabili (bioplastica ricavata dalle piante, organico), mentre per la plastic tax italiana, prevista per questo mese, bisognerà aspettare il 2023.

Sicuramente la legge sarà un grosso sostegno ed è già un grande passo avanti per aiutare il pianeta, nonostante sia ancora permesso vendere le scorte di plastica residue nei supermercati. Restano ancora i palloncini che ahimè, sono altamente inquinanti e dannosi per i mari e non esiste ancora una legge che li vieti.”

Inoltre, Marianna ha sottolineato che “il tema della plastica e di quanto sia inquinante è fondamentale e quindi è necessario effettuare un’importante campagna di sensibilizzazione. Infatti, proprio in merito a ciò ringrazio la referente regionale Maria De Gaetano e il referente locale, Fabio Canosa, per il loro impegno a tempo pieno per portare avanti progetti importanti che riguardano la nostra regione e la nostra cittadina. Infatti, queste attività hanno permesso di sensibilizzare a livello regionale, solo tra novembre e dicembre, quasi 800 studenti, di cui, circa 200 a Termoli e 600 ad Isernia in Dad con il referente Agostino Arcaro.

Inoltre, ha aggiunto Marianna “ci tengo a sottolineare la continua attività di raccolta della plastica per ripulire il territorio promossa da Plastic free che ha portato alla raccolta di 16.400 kg di rifiuti raccolti in Molise nel 2021 (di cui solo 14.530 a Termoli)”.

Infine, ha dichiarato che a causa dell’emergenza Covid-19, attualmente non sono stati organizzati eventi di sensibilizzazione e raccolta nei mesi di gennaio/febbraio/marzo ma tutti gli attivisti di Plastic free sono pronti a tornare attivi già da aprile, pandemia permettendo.