Rifiuti campani smaltiti in basso Molise, attenti alle centinaia di cave dismesse

BASSO MOLISE. A due anni dal ritrovamento di alcune ecoballe in territorio di San Martino in Pensilis, la magistratura inquirente frentana fa luce sui presunti responsabili. Si tratterebbe di tre persone, il titolare di una impresa specializzata nel trasporto di rifiuti situata in provincia di Caserta, un camionista dello stesso luogo e un complice di San Martino in Pensilis. L’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Larino, ha consentito di individuare rifiuti speciali per oltre 200 tonnellate. Gli indagati dovranno rispondere di quattro discariche abusive di rifiuti speciali pericolosi, del delitto di alterazione e deturpamento di aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale e di getto pericoloso di cose. I dubbi sulle infiltrazioni della criminalità organizzata campana nel nostro ambiente che si pensavano ormai assopiti si rifanno vivi.

Lo scrivemmo circa dodici anni fa (cfr. Molise Oscuro) di un Molise avvelenato dal 1992 per ammissione dell’ex boss Carmine Schiavone. Una regione che ha giocoforza dovuto fondere complicità tra politica locale, imprenditoria e crimine organizzato intombando sostanze tossiche nelle terre che vanno dal venafrano fino alla costa del basso Molise. Un’ecomafia da temere ancora, secondo quanto si è potuto notare in questi giorni con varie operazioni del Noe dei Carabinieri. Non smetterò mai di ricordare che nel monitoraggio nazionale, in Molise ci sono attualmente 545 cave dismesse alla mercé dei clan mafiosi che possono usarle come loro discariche a cielo aperto. A distanza di tanti anni le bonifiche sono ancora al palo. Si spera nei fondi del Pnrr. Un Molise tossico dagli anni novanta ma che si scopre tale solo da pochi anni. Credo che ognuno di noi di questo ritardo debba assumersi le sue colpe. Per anni c’è stato un totale disinteresse della classe dirigente e grande responsabilità per questa vicenda è anche dell’imprenditoria collusa.

La criminalità organizzata è stata solo una parte del problema ma non è l’unica. Sembra ogni volta una sorpresa ma in realtà noi lo sappiamo da tanto tempo che il Molise era ed è oggetto di attenzione delle nuove mafie. Io sono fermamente convinto che una lotta durissima come questa non può essere vinta nel breve periodo ma l’obiettivo primario ed imprescindibile resta quello di informare, prevenire e tentare di preparare il campo affinché il fenomeno regredisca a condizioni accettabili soprattutto per il futuro dei nostri figli.

Vincenzo Musacchio

Presidente Osservatorio Antimafia del Molise