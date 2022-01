Ultima sessione di screening Covid a Campomarino, fin qui 9 positivi su 443 test

CAMPOMARINO. Si chiude alle 18 lo screening Covid gratuito organizzato a Campomarino da venerdì a oggi, tre giorni di indagine epidemiologica, decisa dall’amministrazione Silvestri dopo la diffusione di un contagio all’interno di un asilo sul territorio e anche per verificare l’insorgenza di altri cluster nel paese, visto l’alto livello di positivi in tutto il Molise e in Italia.

La somministrazione di tamponi antigenici rapidi in modalità drive-through viene effettuata dall’associazione A.N.VV.F.C., sezione di Campomarino, sul sito localizzato nell’area di parcheggio adiacente al palazzetto dello sport, posto su via Dalla.

Non possono partecipare all’attività di screening: bambini con età inferiore ai 3 anni; persone che presentano sintomi riconducibili a un’infezione da Covid-19; persone attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo; persone testate recentemente ed in attesa di esito del tampone molecolare; persone attualmente in quarantena o in isolamento; persone che hanno già programmato un tampone presso l’Asrem.

Per la partecipazione è obbligatorio munirsi e presentarsi, nelle date e orari prestabiliti, con il modulo già compilato, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Campomarino.

Sarà cura del personale sanitario dell’associazione A.N.VV.F.C., comunicare tempestivamente eventuali positività ai soggetti interessati».

Dopo cinque delle sei sessioni, tra mattutine e pomeridiane, si sono avuti questi risultati:

venerdì 28 gennaio 86 tamponi, tutti negativi;

sabato mattina 93 prelievi, di cui 2 positivi

sabato pomeriggio 100 test rapidi, di cui 7 positivi.

Domenica mattina 164, tutti negativi

Totale 443 tamponi effettuati di cui 9 positivi.

Galleria fotografica