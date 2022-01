La sezione Avis dona al centro trasfusionale un emoglobinometro

TERMOLI. Ieri mattina è stato consegnato ai medici della sala dei donatori un emoglobinometro nuovo di zecca da parte della sezione Avis di Termoli. Un gesto che ha voluto sottolineare i legami di collaborazione che esistono tra il personale addetto alla raccolta di sangue ed emocomponenti e il volontariato del sangue. «L’emoglobinometro sfrutta la tecnica pulsossimetrica ed è uno strumento indispensabile per la determinazione pre-donazione del valore dell’Emoglobina che nelle donne deve essere almeno 12,5 gr/dl e nell’uomo 13,5 gr/dl. È uno strumento pratico ed indolore. Si applica solitamente al dito medio del donatore/donatrice e nell’arco di pochissimi minuti calcola l’emoglobina – spiegano dall’Avis - ma è anche un saturimetro per cui dà la percentuale di ossigenazione dei tessuti ed essendo anche un cardiofrequenzimetro legge la frequenza cardiaca. Prima dell’avvento di questi emoglobinometri i donatori più attempati ricordano quanto fosse fastidiosa la digitopuntura.

Bisognava pungere con una lancetta il polpastrello di un dito, spremerlo per favorire la fuoriuscita del sangue. Una goccia del sangue veniva aspirata all’interno di una cuvetta che veniva posta dentro ad un lettore per avere la determinazione dell’emoglobina nel giro di due minuti. Prima ancora, fino alla fine degli anni ’80, la goccia di sangue veniva fatta risalire, per capillarità, all’interno di un tubicino piccolissimo di vetro; si tappava una estremità con della plastilina e lo si poneva all’interno di una micro-centrifuga per 5 minuti. Al termine su una scala graduata si leggeva l’ematocrito, ovvero il rapporto tra parte corpuscolata – Globuli Rossi, Bianchi e Piastrine – e la parte liquida, il plasma. Un buon rapporto percentuale di queste due componenti dava l’idea, del tutto approssimativa, del valore dell’emoglobina. Oggi non si punge il dito ma viene applicato un sensore che può avere difficoltà nella lettura dei parametri quando le mani sono fredde e quando le unghie sono laccate o peggio quando a quelle naturali sono sovrapposte quelle finte.

Per cui un consiglio alle donne: quando vi recate a donare lasciate l’unghia di un dito libera!»

