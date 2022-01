Nel basso Molise ancora disagi sulle Guardie mediche

BASSO MOLISE. Tornano le lamentele sul servizio di continuità assistenziale, le cosiddette Guardie mediche.

Questa volta tocca alla guardia medica di Guglionesi che, da qualche mese, copre anche Montecilfone.

Ma questo è un altro discorso. Andiamo per gradi.

Nella giornata di ieri domenica 30 gennaio, parecchi utenti, dalle 8 di questa mattina, hanno provato a contattare la guardia medica sita in via Bari. Invano. Nessuna risposta. Nessun messaggio registrato. Niente di niente.

Qualcuno ha pensato che il medico fosse in visita a Montecilfone, per qualche urgenza. Ma così non era.

Altri, scontenti del disservizio telefonico, si sono recati all’ambulatorio. Chiuso.

Senza indicazioni su come muoversi. Verso le 19 abbiamo appreso che, se qualcuno si fosse sentito male avrebbe dovuto chiamare San Martino. Ma non esistono indicazioni o cartelli che segnalano questi.

Se stai male in u giorno festivo sappi che non troverai nessuno fino alle 20. Dalle 20 in poi, forse sì. Perché le luci sono accese.