Svolta presidenzialista, il pensiero storico

È più opportuno che il Capo dello Stato venga eletto dai componenti delle due Camere o direttamente dagli Italiani? Nel 1947, i Padri costituenti stimarono che fosse stato più opportuno affidarsi ai parlamentari, ritenendo che i cittadini avrebbero persino potuto eleggere un dittatore. Successivamente, come si dirà nel prosieguo, il Collegio fu allargato dai due Palazzi romani alle Regioni. A questo punto un po' di storia non guasta.

Nel 1947 i fondatori della Charta costruirono la figura di un Presidente posto a regolare il gioco costituzionale. Gli venne conferita una funzione neutra tale da assicurare alle varie istituzioni di funzionare secondo i piani costituiti. Tra i correlatori dell'art. 83 del progetto spiccava il dc Egidio Tosato che aveva individuato nel Presidente una figura arbitrale, conferendogli un ordinamento corrispondente a tale funzione. Venne, però, espressa anche l'opinione che il Capo dello Stato venisse eletto dal popolo. Cosicché, con un Presidente assunto al vertice con il voto dei cittadini, chi ne avesse incarnato le funzioni avrebbe potuto non limitarsi ad essere soltanto un organo di tutela dell'ordinato e corretto funzionamento delle diverse istituzioni di contorno ma sarebbe potuto intervenire effettivamente nella vita dello Stato. Tosato non accoglieva la tesi della elezione popolare. Sosteneva che era più opportuno affidarsi ad elettori qualificati anziché a milioni di cittadini. Più tardi, ritenendo che, con una elezione a cura dei soli deputati e senatori, ne sarebbe sortita una figura legata alla classe politica che l'aveva eletta, fu suggerito - come poi avvenne - di integrare i componenti delle due Camere con i delegati regionali.

Per quanto concerne i primi scrutini a maggioranza (che per l'opinione pubblica sarebbero inutili), questa fase rimane comunque tale da garantire l'equilibrio di chi sia salito all' 'erto Colle'. Solo dopo il terzo scrutinio, senza che sia stata raggiunta la maggioranza di 2/3, è prescritta la remissione al volere della maggioranza assoluta. E qui, per l'on. Tosato saltava fuori un inconveniente, ragion per cui - al 4° scrutinio - si sarebbe dovuto passare all'elezione diretta, dando voce al popolo. Questa proposta non verrà mai accolta. L'inconveniente, però, è quello per cui, a ogni elezione, perdurando la modalità dei 2/3 dei primi tre scrutini, c'è sempre chi fa lo spiritoso votando per i Pippo Baudo o per i Maradona.

Di contro Guido Russo Perez (aderente all' 'Uomo qualunque' di Giannini) pensava ad una elezione diretta. Il Presidente della Repubblica - ragionava - ha dei poteri eccezionali, come per esempio: 1) la nomina (e quindi la revoca) del Presidente del Consiglio e dei vari Ministri; 2) la facoltà di indire il 'referendum' in caso di dissenso legislativo fra i due rami del Parlamento; 3) lo scioglimento delle Camere per dare il passo all'opinione pubblica che comunque rappresenta la chiave di volta di ogni ordinamento democratico. 'A fortiori' il Perez diceva:«La Repubblica di Weimar non espresse Hitler quanto piuttosto il maresciallo Hindenburg. L'investitura di quest'ultimo fu, per Hitler, più producente del suffragio popolare. Il resto nacque dalla megalomania del 'Fuhrer' e dalle follie di Versailles». Soggiungeva ancora:«Il senso dell'eccesso della propria forza può derivare, non dal fatto di essere stato eletto dal popolo anziché dall'Assemblea, ma - semmai - dalla certezza di poter contare per l'avvenire sul favore popolare, qualunque cosa si faccia, comunque ci si regoli». Ragion per cui: «Una volta eletto il Presidente della Repubblica, con un sistema quale che si voglia, i suoi poteri non mutano, sarebbero comunque quelli che promanano dal dettato legislativo. Il solo modo di evitare questa certezza, che di necessità concerne l'avvenire, sta nel proibire la rielezione». Ma la 'storia' dice che Russo Perez non fu ascoltato.

Claudio de Luca