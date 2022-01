Carresi 2022: «In arrivo i buoi dalla Calabria»

SAN MARTINO IN PENSILIS. La quarta ondata caratterizzata dalla variante Omicron pare stia imboccando la parabola discendente, buone notizie anche per chi spera che in primavera possano aver luogo manifestazioni che già da due anni sono state annullate, come le Carresi.

Dal presidente dell'associazione "Unione Carresi", Pasquale Di Bello, sull'omonimo gruppo sociale su Facebook giunge una buona novella: «In arrivo i buoi dalla Calabria».

«Una piccola, buona notizia. Arriveranno nei prossimi giorni i buoi fermi da mesi in Calabria, acquistati dal Carro dei Giovanotti e dei Giovanissimi di San Martino e dal Carro dei Giovani di Portocannone. Si chiude così, positivamente, una complessa procedura di trasferimento che si è sbloccata grazie all'intervento congiunto della Regione Molise, dell'Asrem, della Direzione regionale della Salute, dell'Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise, del Sevizio veterinario regionale e del Ministero della Salute. I buoi, sanissimi, erano purtroppo fermi in provincia di Cosenza per ragioni veterinarie assolutamente estranee agli allevamenti di provenienza. Come Tutore regionale delle Carresi, ho dato avvio alla procedura di trasferimento che adesso si conclude. Un piccolo risultato ma grande sotto il profilo della prospettiva, poiché testimonia il lavoro comune delle Istituzioni in favore delle Carresi e un mutato clima generale di cui va preso atto. Sono particolarmente grato al Servizio veterinario regionale per la disponibilità manifestata, indice di un rapporto che si è ricostruito dopo le tensioni degli anni passati. Grazie, chiaramente, a tutte le altre parti in causa. Come per questa vicenda, stiamo lavorando in silenzio per centrare l'obiettivo delle Carresi 2022. Di questo ringrazio tutti i sindaci delle quattro comunità, il Presidente della Regione Donato Toma e l'Assessore regionale al Turismo e alla Cultura, Vincenzo Cotugno».