Il Sinarca "in sicurezza", lavori per evitare futuri allagamenti

Il Sinarca "in sicurezza", lavori per evitare futuri allagamenti

TERMOLI. Si parla sempre più spesso della necessità di fare manutenzioni serie e profonde al territorio, devastato nei decenni, che coi cambiamenti climatici vedono a rischio insediamenti urbani e non solo. Il torrente Sinarca, ad esempio, a ogni piè sospinto delle precipitazioni meteoriche esondava regolarmente, causando allagamenti di strade e proprietà private. In via di completamento, in queste settimane, un importante intervento finanziato dal lontano 2018, prima tranche di un progetto più ampio, che necessiterà di un altro milione di euro. Fondi gestiti dalla Regione Molise. Nell’autunno del 2018, l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, competente per i corsi d’acqua anche del Molise, programmò una serie di interventi per 10 milioni di euro da spalmare in 5 regioni, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Molise, appunto.

Alla nostra regione 1,4 milioni di euro, quindi il 14% del fondo. Tutti gli interventi erano riconducibili alla tipologia “Alluvioni” e rientrano in Coerenza con la dotazione Pai/Pgra (Piano di gestione rischio alluvioni). Gli interventi risultano tutti riconducibili a misure di Pgra e ricadono tutti in siti che presentano anche una classificazione di pericolosità P3 nel relativo Pgra. In Molise l’attenzione fu al Sinarca, spesso protagonista di dannose esondazioni, l’ultima il 16 agosto di quell’anno. Un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria volto al ripristino dell’officiosità idraulica del torrente Sinarca a Termoli, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni, mediante movimentazione, ridistribuzione ed asportazione di materiali sovralluvionati. Dall’esame della proposta dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale relativa al programma stralcio e della relazione tecnica di accompagnamento emerse la coerenza della proposta stessa con le finalità del Programma stralcio relativo a interventi di manutenzione del territorio in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino distrettuale. Nel novembre del 2019, vennero confermate le risorse, un milione e 400mila euro, per sostenere gli interventi di manutenzione per la messa in sicurezza del torrente Sinarca, dopo la missione romana dell’assessore Nicola Cavaliere, che prese parte, presso la sede del ministero dell’Ambiente, all’incontro con le Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale e dell’Appennino meridionale.

Discussi e approvati in quella sede diversi punti del Programma stralcio 2018, alla presenza del ministro Sergio Costa, del sottosegretario Roberto Morassut, del Direttore generale per la Salvaguardia del territorio e dell’acqua Maddalena Mattei Gentile e del Segretario generale del Distretto appennino meridionale, la dottoressa Vera Corbelli. Nell’autunno scorso, Il 27 settembre 2021 è stata disposta, in esito all’esperimento di procedura negoziata, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, l’aggiudicazione dei lavori di “Manutenzione del Torrente Sinarca” – alla ditta F.Lli Di Carlo Srl, per l’importo complessivo netto di euro 928.795,02, di cui euro 914.435,74 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 7,01%, ed euro 14.359,28 per oneri di sicurezza, oltre Iva. Nello stesso giorno, è stata disposta la consegna dei lavori in via d’urgenza; Poco più di un mese dopo, il 27 ottobre scorso, è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto con l’impresa esecutrice.

Mentre il 3 novembre, l’appaltatore ha formulato richiesta di autorizzazione all’affidamento in subappalto all’impresa “Spa Adriatica Strade A.STRA, per i lavori di decespugliamento, lavori di scavo e realizzazione argini, ricadenti nella categoria OG8, per l’importo di 370mila euro, compresivi degli oneri per la sicurezza corrispondenti a euro 5.180. Nel colpo d’occhio che si riesce a dare lungo il tratto della foce del Sinarca si comprende come il corso d’acqua ora dovrebbe garantire maggiore sicurezza.

Galleria fotografica