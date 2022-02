Fino al sei febbraio alunni in Dad a Ururi

URURI. Con ordinanza sindacale numeri 5 di ieri, la sindaca di Ururi, l'avvocato Laura Greco ha ordinato la chiusura cautelativa dell'attività didattica in presenza dal primo febbraio al 6 febbraio 2022 a causa dell'aumento esponenziale di casi di positività tra gli studenti dell'Istituto scolastico John Dewey nonché del personale docente e Ata.

Per evitare la proliferazione dei casi di positività è stato deciso, dopo aver sentito anche il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo John Dewey di San Martino In Pensilis demandando alla stessa l'organizzazione per lo svolgimento dell'attività didattica in modalità Dad.

A Ururi infatti, i contagi si riscontrano soprattutto tra i ragazzi e bambini in età scolare.