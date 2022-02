Si parla solo di Covid, nessuno si preoccupa più dei casi di Aids

Più del 54% delle persone, a cui sia stata diagnosticata una sindrome da Aids, ignora di essere sieropositivo. Oggi che tutto è più 'facile', anche il Molise (dove la malattia non è certo assente) ciò che si ricollega all’amore viene gestito in un’aura di disorientamento mentre i vari centri assistenziali ammoniscono che l'amore va fatto in maniera sana affinché continui a restare - sempre e solo - una cosa bella, mai l’origine di una patologia tale da condurre alla morte. Questo il motivo per cui non si può prescindere dall’uso del preservativo. Qualche decennio fa, la marca più famosa era l’Hatu, acronimo di “habemus tutorem” (che tradotto vuole dire: "abbiamo una protezione").

Oggi, nonostante i presidi siano aumentati a dismisura, dalle Alpi al Lilibeo (20^ regione compresa), si diagnosticano casi di infezioni. Per fortuna, le cifre fanno dell'Italia uno dei Paesi europei con un'incidenza di Hiv definibile di tipo medio. Ciò posto, la consapevolezza del rischio non dovrebbe mai calare.

In altri Paesi è stato possibile registrare una situazione per cui la distribuzione di ‘condom’ viene effettuata, abitualmente, in contesti non tradizionali (bar, pub, discoteche), presentandosi alla stregua di una somministrazione consolidata. È questa la motivazione che spinge i volontari dei centri assistenziali a distribuirne, gratuitamente, talvolta persino lungo le strade dove, assieme al classico “tutore”, consegnano pure "Patenti per sedurre", ottemperando ad un vecchio progetto approvato dal Ministero degli Affari sociali. Lo fanno chiedendo un contributo minimo per le spese correnti. Spesso mettono a disposizione cuoricini di cioccolata unitamente ad altro materiale informativo sulla malattia. Ma, se questa è stata una delle prime strade, vediamo quale sia stata l’altra: quella che ha voluto by-passare, per un attimo, i vecchi ‘hatu’ per affidarsi nientepopodimeno che allo stoccafisso.

In una canzone di Paolo Conte, ricompresa in un cd del 1992 (“’900”), è citato il pesce veloce del Baltico e la torta di mais. Si tratta di due pietanze contenute nel ‘menu’ di un ristorante frequentato da commessi viaggiatori. Al di là dei nomi di fantasia partoriti dagli operatori della ristorazione (che, grazie alla loro forma pomposa vorrebbero evocare improbabili suggestioni culinarie), all’ordine dei clienti i camerieri portano in tavola un piatto unico di polenta e di merluzzo. Cibi banali, così come tali sono pure gli oggetti delle trattazioni commerciali effettuate dagli avventori di simili ricoveri. Il fatto è che questa pietanza certe “virtù” anti-aids può, teoricamente, vantarle tutte.

Oggi si potrebbe decidere tranquillamente di mettere da parte le costose ostriche, i saporiti crostacei, l’odoroso tartufo e le frizzanti bollicine di spumante, trattandosi di prodotti considerati di minore efficacia. E potremmo buttare a mare pure il cioccolato ed il peperoncino. Questo perché è stato scoperto che, ove si voglia ottenere un risultato “strabiliante”, facendo scintille sotto le lenzuola (quasi che si avesse il famoso toro che ti muggisce nelle mutande), basterebbe mangiare 'stock Fisch' o baccalà.

Sarebbe questa la vera 'rivoluzione', dal momento che persino il merluzzo reclamizzato da cap. Findus avrebbe proprietà afrodisiache, sconosciute ai più ma non agli 'esperti'. In effetti, secondo alcuni recenti studi, il pesce stocco è ricchissimo di arginina, migliorativa della funzionalità erettile dell'uomo, perché contribuisce a dilatare i vasi sanguigni, facilitando il riempimento dei corpi cavernosi. Dall'arginina deriva il nitrossido che, come sanno quelli "che ci dò che ci dò", è responsabile dell'erezione.

Claudio de Luca