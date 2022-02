“Se siamo qui e non altrove”, il progetto storico civico di Maria Carmela Mugnano

TERMOLI. Il nome Maria Carmela Mugnano sta divenendo sempre più ricorrente sulle scene nazionali: a renderlo importante non solo la bravura innata della scrittrice e poetessa termolese nel raccontare, con dovizia di particolari, la storia, ma soprattutto la capacità, non così scontata, di rendere il lettore o auditore partecipe a tal punto, da riuscire a calarsi nelle vesti di quei personaggi narrati nelle opere, pluripremiate, della Mugnano.

Non fa eccezione la fatica intitolata “Se siamo qui e non altrove”, un’opera teatrale dedicata alla memoria dei Commissari Capo di Pubblica Sicurezza Lodovico Vigilante e Nicola Amodio, arrestati a La Spezia il 23 novembre 1944, deportati prima nel lager di Bolzano, e poi a Mauthausen, dove sono morti nei mesi di febbraio e marzo 1945 (LEGGI).

Proprio quest’opera, così dettagliatamente narrata con l’obiettivo di non permettere alla mente di offuscare gli orrori del passato, è stata citata dal giornale calabrese online ‘Il Vibonese’ che ha citato l’autrice ricordando lo scritto nato “nell’ambito di un progetto storico-civico dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato di La Spezia, e portata in scena ad aprile 2019”.

Si tratta, come scrive la stessa Mugnano, di “un progetto storico-civico che stiamo portando avanti in Liguria e in altre zone d’Italia”. L’obiettivo, come anticipato, è quello di non lasciare che il tempo trascorso possa offuscare il ricordo dei Commissari, degli agenti della Questura di La Spezia e di chi, con coraggio e coscienza, si è battuto affinché umanità, giustizia e libertà potessero trionfare, anche a discapito delle proprie.