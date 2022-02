Campomarino, si cercano 70 volontari per 12 mesi

CAMPOMARINO. Si informa la cittadinanza che è indetta un’ulteriore selezione di 70 volontari che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e non abbiano superato i 28 anni, da impiegare per 12 mesi in progetti di Servizio Civile Universale.

La scadenza per l’invio delle domande è fissata per il giorno 10 Febbraio 2022 entro le ore 12.00.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione delle domande i cittadini interessati devono essere muniti di SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Sul sito dell’Agenzia www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni per l’attivazione dello SPID, quali servizi offre e come si richiede.